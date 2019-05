VIDEO: Bayern pred novim naslovom, 40-letni Pizarro razveselil nekdanje soigralce

Legendarni Claudio Pizarro, nekdanji dolgoletni član bavarskega ponosa, je v 32. krogu nemške Bundeslige zabil gol Borussii iz Dortmunda in poskrbel za remi v Bremnu. Rumeno-črni so vodili že z 2:0, nato pa so nogometaši Werderja v nadaljevanju izenačili in po golu 40-letnega nogometaša iz Peruja je prednost Bayerna na vrhu tabele že štiri točke. Bavarci so le še korak do novega naslova nemškega prvaka.

Bayern hiti proti novemu naslovu nemškega prvaka. FOTO: AP Izidi:

Mainz - RB Leipzig 3:3 (1:2)

Onisiwo 43., Niakhate 67., Mateta 83.; Klostermann 20., 32., Werner 49.

Kevin Kampl (Leipzig) je igral vso tekmo. Bayern - Hannover 3:1 (2:0)

Lewandowski 27., Goretzka 40., Ribery 84.; Jonathas 51./11-m

RK: Jonathas 55.



Borussia (M) - Hoffenheim 2:2 (0:1)

Ginter 72., Drmić 84.; Kaderabek 33., Amiri 79. Hertha - Stuttgart 3:1 (2:0)

Ibišević 40., Duda 45., Kalou 67.; Gomez 70. Wolfsburg - Nürnberg 2:0 (1:0)

Klaus 38., Tisserand 78. Werder - Borussia (D) 2:2 (0:2)

Möhwald 70., Pizarro 75.; Pulisic 6., Paco Alcacer 41.