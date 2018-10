VIDEO: Ibrahimović presenetil junaške tajske dečke

V priljubljeni ameriški pogovorni oddaji 'Ellen' so gostovali pogumni tajski dečki, ki so se sredi letošnjega poletja znašli sredi največje drame v svojih življenjih. Ujeti globoko v jami, iz katere ni bilo izhoda na površje, so dobra dva tedna morali preživeti brez hrane in na koncu ob posredovanju izkušenih jamarskih reševalcev naposled le ugledali luč sveta. Mladi nogometaši so bili za svoj pogum nagrajeni s posebnim presenečenjem.

Skozi glavni vhod na oder je po nekajminutnem pogovoru med gostiteljico priljubljene oddaje Ellen DeGeneres in dvanajsterico mladih tajskih nogometašev, ki so sredi letošnjega julija dva tedna brez hrane morali preživeti v jami brez izhoda, prikorakal njihov veliki nogometni idol, sicer član Los Angeles Galaxyja, Zlatan Ibrahimović.



Slednji je med drugim znan po svoji veliki samozavesti, a je ob vprašanju gostiteljice, kako se počuti v družbi 12-članskega pogumnega tajskega nogometnega moštva, v svojem slogu odgovoril: "Do tega trenutka sem menil, da sem pogumna oseba, toda ti otroci so še pogumnejši od mene. To je najverjetneje najboljša ekipa na svetu."



Sledil je bučen aplavz občinstva, DeGeneresova pa jim je v znak spoštovanja in hkrati spomin na gostovanje v oddaji podarila nogometni dres z njenim logotipom. "Vse, kar si želimo v prihodnje, je, da pridobimo dobro izobrazbo in posledično dobro službo, s katero bi poskrbeli za naše družine," je ob pomoči uradne prevajalke dejal eden od dvanajsterice pogumnih tajskih dečkov.



Na koncu pa je sledilo še eno presenečenje, in sicer si bo celotna zasedba na čelu s trenerjem iz VIP prostorov stadiona lahko ogledala naslednjo domačo tekmo LA Galaxyja, čigar glavna zvezda je, jasno, nihče drug kot Zlatan Ibrahimović.