VIDEO: Morda pa strela vendarle udari dvakrat: Dva gola Bolta za visoko zmago Central Coasta

"Prvič sem tekmo začel v prvi postavi in takoj dosegel dva gola. Občutki so izjemni. Vesel sem, da sem odigral tekmo in svetu dokazal in pokazal, da napredujem tudi kot nogometaš. Vesel sem, da sem član Marinersev. Še naprej bom dal vse za to moštvo in se trudil, da začnem še kakšno tekmo od prve minute," je dejal 32-letnik, ki je še vedno svetovni rekorder v tekih na 100 in 200 metrov. Prvi gol je Jamajčan dosegel v 57. minuti, ko je sprejel podajo v prostor in z močnim strelom ob bližnji vratnici premagal gostujočega vratarja. Drugi gol je bil veliko enostavnejši, saj je najhitrejši Zemljan izkoristil napako v gostujoči obrambi in žogo zgolj porinil v prazno mrežo, za končnih 4:0. "Najboljša stran Usaina je, da je izjemno ponižen in skromen. Od prvega dne se je odlično vklopil v moštvo, in napredek, ki ga je pokazal v tako kratkem času, je izjemen," pa je dodal Boltov moštveni kolega Ross McCormack, ki je v sedmi minuti načel mrežo South West Uniteda.

Prijateljska tekma:

Central Coast Mariners – South West United 4:0 (2:0)

McCormack 7., Murray 42., Bolt 57., 68.