VIDEO: Ceballos grdo zaigral neobstoječi prekršek

Namesto da bi si nogometni navdušenci s ponedeljkovega dvoboja v osrčju Andaluzije zapomnili odlično igro z obeh strani in pet doseženih zadetkov, pa je za 'play of the day' poskrbel omenjeni vezist madridskega Reala, ki je v eni od akcij angleške reprezentance, natančneje Benjamina Chilwella (Leicester City) zaigral 'prekršek' slednjega, čeprav je ob pogledu posnetka jasno razvidno, da do stika med nogometašema sploh ni prišlo.