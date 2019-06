Posnetek prepira: 'Neymar je postal agresiven, ko sem ga vprašala po kondomu'

V pogovoru za televizijo Canal SBT je Najila Mendes spregovorila o domnevnem posilstvu brazilskega nogometaša Neymarja. Vztraja, da je bila žrtev v Parizu, kjer si nogometaš služi kruh z igranjem za PSG. "Bila sem žrtev posilstva in agresije ob posilstvu," je zatrdila v pogovoru z novinarjem oddaje Conexao Reporter. Obtožbo je sicer podala prejšnji petek v Sao Paulu, posilstvo pa naj bi se zgodilo v nekem hotelu v Parizu. Najila Mendes de Souza je sicer znana kot brazilski model, oblastem pa je dejala, da naj bi jo Neymar posilil 15. maja v Parizu, potem ko sta se vnaprej dogovorila za srečanje preko družbenih omrežij. Dodala je, da je v francosko prestolnico potovala z željo po seksu z Neymarjem.

Zapletlo se je pri kondomu

Jabolko spora in spremembe želja oz. sanj brazilske manekenke naj bi bilo to, da je Neymar postal agresiven, ko ga je povprašala o kondomu. "Nisem si več želela spolnega odnosa, ko je postal agresiven. In to je bilo, ko sem ga vprašala po kondomu. Rekel je, da ga nima, jaz pa sem mu odgovorila, da potem iz tega ne bo nič," je novinarju Robertu Cabriniju še zaupala Najila Mendes de Souza. "Medtem ko je imel odnos z mano, me je tepel po veliki zadnjični mišici," je Brazilca obtožila agresivnosti. "Prisilil me je v spolni odnos brez kondoma. Nič ni govoril," Najila v intervjuju obtožuje Neymarja. Record TV je prav danes sicer poskrbel za nadaljevanje sage, saj je objavil videoposnetek iz sobe dan po domnevnem posilstvu, kjer se je manekenka najprej nanj ulegla, nato pa ga oklofutala, Neymar pa se je 'branil' z nogami. Ogledate si ga lahko na spodnji vdelani povezavi.