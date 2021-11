Video besnega Ronalda, ki ga kaže v svoji uspeha 'lačni' luči: Igramo za en drek

V javnost je prišel delček dokumentarnega filma o Juventusu, ki razkriva tudi običajno skrito dogajanje iz garderobe. V posnetku, ki je zaokrožil po družbenih medijih, je moč videti razjarjenega Cristiana Ronalda, ki se ob polčasu jezi nase in na svoje soigralce. Vse to kaže na to, da je rojen zmagovalec in da besede poraz enostavno ni v njegovem slovarju. Zato ko do slednjega pride, ga zelo težko sprejme.

Omenjeni videoposnetek, ki si ga lahko ogledate v spodaj vdelani povezavi, je nastal na tekmi Lige prvakov s Portom. Juventus je tedaj (že) v osmini finala presenetljivo izpadel proti četi Sergia Conceiçãa, posnetek iz garderobe pa je nastal na povratni tekmi v Torinu, ki jo je Juventus na koncu sicer dobil s 3:2, a to je bilo ob skupnem izidu 4:4 premalo za napredovanje v četrtfinale, saj je Porto dosegel več golov v gosteh.

Izid v Torinu je bil ob polčasu 1:1 – prvo tekmo v Portu so dobili domači z 2:1 –, kar je pomenilo neugoden rezultat za Juventus. Eden tistih, ki je bil med polčasoma najbolj nezadovoljen s prikazanim, je bil prvi zvezdnik ekipe Cristiano Ronaldo, ki se je med odmorom jezil na soigralce, pa tudi nase. "Kakšen drek, nič nismo odigrali," so bile Portugalčeve besede ob prihodu v garderobo, je moč razbrati iz posnetka. "Nič od niča!" je še bentil Portugalec. "Mirno," in: "Nadoknadili bomo zaostanek," je bilo moč slišati od soigralcev in tehničnega osebja, a Ronalda te besede niso kaj bistveno pomirile. Ni ga pomirila niti tolažba soigralca in dobrega prijatelja Juana Cuadrada. "Vedno igramo za en drek," je še nadaljeval Ronaldo, ki očitno ni bil zadovoljen z igro Juventusa, pri katerem se ni znašel tako dobro, kot se je v madridskem Realu.

Na Ronalda so se tudi pri Juventusu lovorike lepile, toda neuspeh v Ligi prvakov ga je preveč bolel. FOTO: Sofascore.com

Nato mu je Cuadrado zabičal, da bi Ronaldo moral biti zgled vsem ostalim. CR7 pa je nadaljeval: "Jaz tudi, tudi sebe vključujem v to, da nismo odigrali nič. Moramo si povedati resnico. To je tekma Lige prvakov! Treba je pokazati osebnost!" Naposled se je le v prepir le vmešal tedanji trener Juventusa Andrea Pirlo, ki je v mirnem tonu dejal le: "Dovolj je, dovolj je, Cri. Dovolj je, Juan." Španski mediji so ob objavi posnetka zapisali, da je to bil začetek Ronaldovega konca pri Juventusu, saj da se z 'garderobo' Stare dome ni več razumel, zato da je tudi izsilil odhod v Manchester United. V kratkem napovedniku dokumentarca sicer ni le posnetek jeznega nagovora, temveč tudi Portugalčevega joka po izpadu proti Portu. Kljub temu, da je Ligo prvakov osvojil kar petkrat, je bil prezgodnji izpad za Ronalda veliko razočaranje. Spodnji posnetek je zgovoren sam po sebi ...

Cristiano Ronaldo v solzah po izpadu proti Portu FOTO: Twitter