VIDEO: Ronaldo: Juventus ima, tako kot jaz, zmagovanje v DNK-ju

Petkratni nosilec najbolj prestižne nogometne nagrade zlata žoga je od leta 2009 igral za madridski Real in z njim štirikrat slavil v Ligi prvakov ter po dvakrat osvojil špansko prvenstvo in španski pokal. V tem času je CR7 za galaktike na 438 tekmah v vseh domačih in mednarodnih tekmovanjih dosegel kar 450 golov.

Juventus v sredo čaka spopad v LP proti Manchester Unitedu. Prenos od 20.45 na VOYO in Kanalu A. Prvo tekmo na Old Traffordu so Torinčani po zadetku Paula Dybale dobili z 1:0.

"Toplo dobrodošlico čutim na vsakem koraku. Tudi zato na vsaki tekmi posebej dajem vse, kar imam. Z veseljem se podrejam ekipi. Imamo kopico fantastičnih posameznikov, a še boljši kolektiv. Tale Juve lahko v tej sezoni pokori vse pred sabo," je z izbranimi besedami govoril o svojem novem klubu Ronaldo, ki komaj čaka tekmo proti njegovemu Manchester Unitedu. Dvoboj rdečih vragov in stare dame bomo v sredo zvečer od 20.45 prenašali na VOYO in Kanalu A. "Že pred tekmo na Old Traffordu sem angleškim novinarjem zatrjeval, da je Juventus v Manchester prišel po zmago in tako se je tudi zgodilo. Mislim, da v tem trenutku ni ekipe na svetu, ki bi nam lahko nagnala strah v kosti. A kot pravim, treba je biti najboljši tam nekje v mesecu aprilu in maju, ko se odločajo domača prvenstva in ko je v sklepni fazi tudi Liga prvakov. A mislim, da za nas ni bojazni," je rožnatemu časniku še zaupal Cristiano Ronaldo.