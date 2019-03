VIDEO: Spet smrt na nogometnem igrišču

Škandalozna je informacija, ki jo je posredoval gabonski časnik The Union, ki trdi, da v dveh rešilnih avtomobilih, ki sta se nahajala neposredno ob nogometnem igrišču, ni bilo defibrilatorja ali (in) kisikove maske. "Nesrečnemu Hermanu Tsingije nemudoma priskočil na pomoč vojaški zdravnik, ki se je nahajal v bližini, o strokovni pomoči reševalcev, ki so imeli mimogrede zelo pomanjkljivo opremo, pa ni bilo nič, oziroma je prišla prepozno. Katastrofa," med drugim piše osrednji gabonski časnik in dodaja, da se je nesrečni nogometaš ekipe Akanda FC zgrudil v 23. minuti tekme domačega prvenstva.