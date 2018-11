VIDEO: Šporar utrdil vodstvo kralja strelcev v ligi in prvič videl 'rdeče'

Andraž Šporar s Slovanom iz Bratislave po petnajstih odigranih krogih slovaškega prvenstva trdno drži prvo mesto na lestvici s šestimi točkami prednosti pred prvim zasledovalcem, 24-letni Ljubljančan pa je dosegel že svoj 13. prvenstveni zadetek in premočno vodi na seznamu najbo ljših strelcev lige. Ob tem je zabil še štiri gole v pokalu in kvalifikacijah za preboj v Ligo Evropa. Slovan, za katerega igra ta tudi nekdanja člana Olimpije Mitch Apau in Kenan Bajrić , je pred reprezentančno pavzo krogu gostoval pri Nitri in zmagal z 2:1. Šporar je zabil prvi gol na tekmi iz enajstmetrovke.

Šporar je bil vnovič vpoklican za reprezentančno akcijo, ko bo Slovenija odigrala poslednji dve tekmi v Ligi narodovo proti Bolgariji in Norveški. Začasni selektorIgor Benedejčič je sicer za omenjeni tekmi povabil poleg Ljubljančana povabil še vratarje Vida Belca, Aljaža Ivačiča inMatica Kotnika, branilceJureta Balkovca, Miho Blažiča, Jokića, Luko Krajnca, Miho Mevljo, Nemanjo Mitrovića, Nejca Skubica, Petra StojanovićainAljaža Struno, veziste Jako Bijola, Domna Črnigoja, Amirja Derviševića, Josipa Iličića, Reneja Krhina, Rudija Požega Vancaša, Rajka Rotmana, Lea Štulca, Benjamina Verbičain Miho Zajca ter napadalceRoberta Berića, Romana Bezjaka in Luko Zahovića.