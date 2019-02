VIDEO: V Firencah vse v znaku VAR-a, Handanović prejel gol v 101. minuti

To je bila napoved za "čuden" večer na stadionu Artemio Franchi. in res je bil. Inter je preobrnil rezultatski potek tekme, povedel s 3:1 in vodil z dvema goloma prednosti še dobrih deset minut pred koncem. Sledil je fantastičen gol KolumbijcaLuisa Muriela,ki je Handanovića premagal s prostim strelom z več kot 30 metrov, a to še ni bilo vse. V 101. minuti tekme, igral se je dolg sodniški dodatek je Fiorentinaprejela enajstmetrovko in izenačila. Gostje so bili besni, nekateri nogometaši so povsem izgubili glavo, enotno mnenje po tekmi pa je bilo - VAR je prevzem prevzel pozornost in namesto, da se je govorilo o fantastični tekmi s šestimi goli, je bilo veliko več govora o tehnologiji ...

Odločitev sodnika Abissa, ki bo še dolgo burila duhove

V 100. minuti je domači napadalec Frederico Chiesa z leve strani prodrl v kazenski prostor in podal v gostujoči kazenski prostor. Žoga je zadela branilca Interja Danila d'Ambrosia, tudi posnetek ni povsem razkril, če ga je zadela samo v prsi ali je tudi oplazila roko. Abisso je pokazal na belo točko in pri odločitvi vztrajal tudi po ogledu VAR-a. Jordan Veretout je Handanovićaposlal v napačno smer v 101. minuti za veliko veselje v Firencah in končnih (3:3). Repi tekme pa so se in se bodo še vlekli ... "VAR je uničil igro. Uničil je to kar je nogomet bil - zgolj igra," med drugim piše v Gazzetti Dello Sport.



Izidi, 25. kroga:

Milan - Empoli 3:0 (0:0)

Piatek 49., Kessie 51., Castillejo 67.

Frosinone - Roma 2:3 (1:2)

Ciano 5., Pinamonti 80.; Džeko 30., 95., Pellegrini 31.

Luka Krajnc je sedel na klopi Frosinoneja.

Torino - Atalanta 2:0 (1:0)

Izzo 42., Falque 46.

Josip Iličić (Atalanta) je igral vso tekmo.



Sampdoria - Cagliari 1:0 (0:0)

Quagliarella 66./11-m

Vid Belec je bil na klopi Sampdorie; Valter Birsa (Cagliari) je poškodovan.

Chievo - Genoa 0:0

Boštjan Cesar je bil na klopi Chieva.



Bologna -Juventus 0:1 (0:0)

Dybala 67.

Sassuolo - Spal 1:1 (1:0)

Peluso 43.; Petagna 68./11-m

Jasmin Kurtić (Spal) je igral vso tekmo.

Parma - Napoli0:4 (0:2)

Zielinski 19., Milik 36., 73., Ounas 82.

Leo Štulac (Parma) je poškodovan.

Fiorentina - Inter 3:3 (1:2)

de Vrij 1./ag, Muriel 74., Veretout 101./11-m; Vecino 6., Politano 40., Perišić 52./11.m