VIDEO: V Neaplju vsem zastal dih: vratar se je zrušil sredi tekme

Italijanski nogometni podprvak iz Neaplja je v 28. krogu Serie A na domačem stadionu gostil Udinese iz Vidma in po rezultatskem preobrati slavil s 4:2. A to je bi manj pomemben podatek. Oči javnosti so bile in so še usmerjene drugam. Pred koncem polčasa se je namreč zgrudil domači vratar David Ospina in sledile so mučne minute na stadionu San Paulo.

