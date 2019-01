VIDEO: Vodilna v Bundesligi prepričljiva pred domačimi navijači

Razlog za prekinitev sodelovanja so slabi rezultati, ekipa je brez zmage še osem krogov, nazadnje je z 1:5 izgubila proti Borussii iz Dortmunda. Hannover je na prvenstveni razpredelnici na predzadnjem mestu, pred zadnjim Nürenbergom je le zavoljo boljše razlike v danih in prejetih golih. "Odločitev je bila zelo težka, tako za klub kot za mene osebno. Z Andrejem sva bila v odličnih odnosih, lahko bi rekli, da sva postala zaupna prijatelja, a žal zadnji rezultati niso bili na njegovi strani, mi pa smo morali nekaj storiti. Hvala mu za vse, ima največ zaslug, da smo prišli v prvo ligo in v njej lani tudi ostali," je dejal športni direktor Hannovra Horst Heldt in dodal, da se bo vodstvo kluba potrudilo, da hitro najde njegovo zamenjavo.

Po medijskih špekulacijah sta glavna kandidata za njegovega naslednika nekdanji trener ekipe Mirko Slomka in nekdanji trener Kölna ter Borussie Dortmund Peter Stöger. Časnik Bild pa celo omenja nekdanja nemškega reprezentanta, Stefana Effenberga in Felixa Magatha, ki je v svoji karieri že vodil številne kluba na čelu z münchenskim Bayernom.



Izidi, 19. krog:

Hertha - Schalke 2:2 (2:2)

Grujić 39., Ibišević 45.; Konopljanka 17., Uth 44.

Borussia (D)- Hannover 5:1 (1:0)

Hakimi 24., Reus 60., Götze 62., Guerreiro 67., Witsel 91.; Bakalorz 86.

Borussia (M) - Augsburg 2:0 (0:0)

Wendt 78., Herrmann 93.

Hofmann (Borussia M.) je v 44. minuti zapravil 11-m.

Freiburg - Hoffenheim 2:4 (1:1)

Höler 42., Niederlechner 77.; Joelinton 19., Kramariæ 59./11-m, 72., Demirbay 85.

Mainz - Nürenberg 2:1 (1:1)

Brosinski 12./11-m, Quaison 73.; Margreitter 43.

Wolfsburg -Bayer (L)0:3 (0:1)

Havertz 45./11-m, Volland 62., Brandt 88.

Werder - Eintracht 2:2 (1:1)

Eggestein 27., Harnik 52.; Rebić 35., Haller 68./11-m



Bayern - Stuttgart 4:1 (1:1)

Thiago 5., Gentner 55./ag., Goretzka 71., Lewandowski 84.; Donis 26.

Robert Lewandowski je v 64. minuti z 11-m zadel vratnico.