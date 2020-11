Vidić udaril po veljakih srbske nogometne zveze: Dovolj je bilo, sram naj vas bo!

"Dovolj je bilo! Čutim potrebo, da povem, kar imam v srcu, in svoje razmišljanje delim z javnostjo," je svoje pismo, ki ga prevedenega objavljamo v celoti, začel Nemanja Vidić.

"Ta sistem je destruktiven in kratkoročen. Zapravlja nogometne delavce, nogometaše in trenerje proizvaja za kratek rok, na položaje pa postavlja ljudi s sumljivi nameni. Celoten sistem dela v interes agentov in funkcionarjev, ne pa v interes nogometa. Ljudem s sumljivimi življenjepisi omogoča, da služijo velike denarje, medtem pa zamenja trenerja, ki se je uvrstil na svetovno prvenstvo."

"Nogometaši in trenerji so prisiljeni sodelovati s takšnimi ljudmi, saj prav ti odločajo o njihovih usodah. Otroke učijo, da je za uspeh najbolj pomembno, kdo je njihov agent. Trenerji so postavljeni v drugi plan, saj kvaliteta pri nas ni merilo."

"Takšen način delovanja se začne že v mlajših kategorijah. Preden nogometaš pride v prvo ekipo, se nauči vse nasprotno od tistega, kar bi mu do našega dresa vzbujalo čustva in spoštovanje (športni in ekipni duh, fair play, da igrajo tisti, ki so najboljši ...). Šele ko se bo to spremenilo, se bo vsak igralec boril, da bi igral za našo reprezentanco. Kot pravi naš narod: "Kar seješ, to žanješ."

"Takšen sistem traja že vrsto let. Govorijo, da so za neuspehe vselej krivi nogometaši in trenerji. A ne zato, ker niso dovolj kvalitetni, ampak zato, ker niso dobri ljudje, ker ne želijo igrati za reprezentanco. Govorijo, da niti en selektor v zadnjih 20 letih ni bil dovolj dober, četudi se je uvrstil na svetovno prvenstvo. Pomembno je, da je njihov sistem še naprej dober."

"Ampak iz katerega sistema je izšel ta kader (trenerji in nogometaši, op. a.)? Sram naj vas bo!"