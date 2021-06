Vidmar ostaja zmaj

Nejc Vidmar je v Olimpijo prišel v začetku leta 2016. V zelenem dresu je zbral 91 nastopov in na 52 tekmah nosil kapetanski trak. Z zmaji je osvojil dva naslova državnih prvakov in tri pokalne lovorike. Po več kot petih letih se skupna zgodba "zelenega Vidmarja" in Olimpije nadaljuje. Ob podaljšanju sodelovanja je 32-letni vratar za spletno stran ljubljanskega kluba dejal: "Moja strast do Olimpije se je začela, ko sem bil še zelo majhen. Košarka, hokej, kasneje pa je prišla tudi ljubezen do nogometa, ki je še vedno prisotna. Spomnim se prvih obiskov Bežigrada in kasneje, ko so naredili prelepe Stožice. Podpis pogodbe z Olimpijo je bil zame izpolnitev sanj. Strast do Olimpije je posebna in se jo zelo težko opiše. S tem živiš, dihaš za Olimpijo. Pridejo lepi in težki časi, ampak, kot pravijo navijači, v dobrem in slabem. Ko tvoji otroci hodijo v šolo in vrtec v zelenem dresu, potem je odločitev lahka. Ostajam doma."