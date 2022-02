Vidmar prvič na tuje

Kot piše na uradni spletni strani ljubljanskega kluba, je bila odločitev, da bo izkušeni Nejc Vidmar do konca sezone 2021/22 nosil dres grškega prvoligaškega kluba Ionikos, sprejeta sporazumno. Ionikos po odigranih dvajsetih tekmah zaseda 12. mesto na lestvici grške superlige.



Dvaintridesetletni Vidmar je bil član Olimpije od januarja 2016, ko je v Stožice prišel iz vrst Domžal. Za zmaje je odigral 114 tekem, številne kot kapetan, in klubu pomagal do petih lovorik: dveh v prvenstvu in treh v pokalu. V času igranja za Olimpijo se je izkušeni Ljubljančan prebil tudi do slovenske članske reprezentance. Zdaj se bo prvič v karieri preizkusil še v tujini. V taboru zmajev se še naprej "dogaja" igralska prevetritev. Veliko prometa je bilo tako v rubriki prihodi, kot tudi v tisti o odhodih. Na izhodnih vratih so že Mihailo Perović, Sava Petrov, Dino Špehar, Erik Gliha, Maj Fogec in Denis Šme, a seznam še ni dokončen.