Vidno shujšani Mbappe prvič po bolezni treniral s soigralci

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Stanje in počutje napadalca galaktikov se je očitno že precej izboljšalo. Prvi strelec minule sezone španskega prvenstva se je vrnil v tekmovalni ritem in se pred zadnjim obračunom skupinskega dela pridružil treningu s soigralci.

Fotografije Mbappeja so zaokrožile po spletu in mnogi so opazili, da je izgubil nekaj telesne teže. Španski mediji poročajo, da naj bi bil po prebolelem akutnem gastroenteritisu Francoz kar pet kilogramov lažji.