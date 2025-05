Vidno vinjen Barcelonin branilec med proslavo padel z avtobusa

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Barcelona že dva kroga pred koncem La Lige slavi svoje junake. Nogometaši so se v petek zbrali in se vkrcali na avtobus, odet v klubske barve. Vzdušje med igralci je bilo milo rečeno veselo, alkoholnih pijač pa na avtobusu in ulicah Barcelone ni manjkalo.