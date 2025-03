Vidovšek 51 tekem brez prejetega gola

Strateg Olimpije Victor Sanchez je po 17. zmagi v slovenski prvi ligi, ko so Ljubljančani ohranili prednost šestih točk pred Mariborčani, povedal: "Zadovoljen sem. Celotno tekmo smo odigrali zelo dobro. Bili smo potrpežljivi, ustvarili smo si veliko priložnosti na zelo zahtevni podlagi. Rezultat s 3:0 je odličen, bi pa lahko bila zmaga še višja. Sprožili smo več kot 20 strelov. Fantje so si vsekakor zaslužili premor, nazaj pa bomo prišli z bistveno več energije."

Zmaji so imeli pred obračunom v Domžalah, kjer v prvi ligi domujejo Radomljani, kar nekaj pomislekov. "Dopoldan je bilo igrišče pod vodo, zato smo se tekom dneva pripravljali na bolj direktno igro brez tveganja. Ob prihodu na stadion pa smo ugotovili, da je igrišče dobro in da lahko igramo. V pol ure smo se vrnili k osnovam. Imamo možnost, da damo priložnost različnim igralcem, in vsi dobro izpolnjujejo naloge," je za uradno spletno stran Olimpije še dejal 48-letni Španec.

"Če ne delaš napak, si bližje zmagi. To je nogomet. Iz zadnjih dvobojev smo se zagotovo nekaj naučili. Tokrat jih nismo naredili veliko, to je na takšnem igrišču zelo pomembno. Ključno je bilo, da smo ostali potrpežljivi. Ko grešiš priložnosti, narašča nervoza, a znova smo verjeli do konca in zasluženo osvojili vse tri točke," je zaključil Victor Sanchez.