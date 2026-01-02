Vidovšek se vrača po težkem obdobju: Ni bilo lahko

"Za mano je obdobje, ko me dolgo ni bilo na zelenicah in v javnosti, saj sem se soočal z osebnimi zadevami, ki so zahtevale čas, mir in predvsem moč," je pojasnil ljubljanski vratar.

Matevž Vidovšek je zadnjič stal med vratnicama 17. maja (2025), ko je Olimpija z visoko zmago (5:0) proti Radomljam potrdila naslov državnega prvaka. Vse od takrat so zeleno-beli pogrešali svojega vratarja, ki se je ob izteku leta 2025 oglasil s sporočilom za navijače.

Ob tem je dodal: "Ni bilo lahko. Nogomet je del mene in moje družine, Olimpija pa je več kot le klub. Prav zato je bila odsotnost bistveno težja, kot bi si lahko kadarkoli predstavljal. A življenje nas včasih postavi pred preizkušnje, s katerimi se moramo najprej soočiti kot ljudje, da se lahko nato vrnemo kot športniki."

V pismu se je zahvalil klubu za razumevanje, soigralcem za potrpežljivost ter vsem navijačem za zvestobo. "V tem času sem začutil, kaj pomeni prava podpora. Vaša sporočila, misli in energija so me spremljali tudi takrat, ko me ni bilo na igrišču."

V novo leto vstopa hvaležen in z jasno željo: "Da znova dam vse od sebe za ta grb, za to mesto in za vse vas. Verjamem, da najboljše zgodbe nastanejo prav po najtežjih obdobjih."

Vidovšek je decembra že začel trenirati po individualnem programu, ki ga izvajajo tudi ostali soigralci, 15. januarja pa se bo ekipi pridružil na pripravah v Španiji.