Nogomet

Vidovšek se vrača po težkem obdobju: Ni bilo lahko

Ljubljana, 02. 01. 2026 15.43 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
S.V.
Trening Olimpije pred tekmo s Slovanom iz Bratislave

V taboru ljubljanske Olimpije so dolgo časa pogrešali vratarja Matevža Vidovška, ki se je soočal z osebnimi zadevami. V pismu navijačem je 26-letnik zapisal, da je za njim težko obdobje, a hkrati napovedal svoj povratek.

Matevž Vidovšek je zadnjič stal med vratnicama 17. maja (2025), ko je Olimpija z visoko zmago (5:0) proti Radomljam potrdila naslov državnega prvaka. Vse od takrat so zeleno-beli pogrešali svojega vratarja, ki se je ob izteku leta 2025 oglasil s sporočilom za navijače.

"Za mano je obdobje, ko me dolgo ni bilo na zelenicah in v javnosti, saj sem se soočal z osebnimi zadevami, ki so zahtevale čas, mir in predvsem moč," je pojasnil ljubljanski vratar.

Matevž Vidovšek
Matevž Vidovšek
FOTO: Damjan Žibert

Ob tem je dodal: "Ni bilo lahko. Nogomet je del mene in moje družine, Olimpija pa je več kot le klub. Prav zato je bila odsotnost bistveno težja, kot bi si lahko kadarkoli predstavljal. A življenje nas včasih postavi pred preizkušnje, s katerimi se moramo najprej soočiti kot ljudje, da se lahko nato vrnemo kot športniki."

V pismu se je zahvalil klubu za razumevanje, soigralcem za potrpežljivost ter vsem navijačem za zvestobo. "V tem času sem začutil, kaj pomeni prava podpora. Vaša sporočila, misli in energija so me spremljali tudi takrat, ko me ni bilo na igrišču."

V novo leto vstopa hvaležen in z jasno željo: "Da znova dam vse od sebe za ta grb, za to mesto in za vse vas. Verjamem, da najboljše zgodbe nastanejo prav po najtežjih obdobjih."

Vidovšek je decembra že začel trenirati po individualnem programu, ki ga izvajajo tudi ostali soigralci, 15. januarja pa se bo ekipi pridružil na pripravah v Španiji.

Lubej Fink se poslavlja od Olimpije

Gal Lubej Fink
Gal Lubej Fink
FOTO: Profimedia

Na pripravah je že jasno, da ne bo vratarja Gala Lubeja Finka, ki se je po izteku pogodbe po dveh polnih letih poslovil od Olimpije.

Slednji se je aktualnim državnim prvakom pridružil v januarskem prestopnem roku leta 2024 iz Brava ter v zeleno-belem dresu zbral tri uradne nastope.

