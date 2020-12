Vieira ni več trener Nice

Zadnji poraz je ekipa iz Nice doživela na domači zelenici v Ligi Evropa proti Bayerju iz Leverkusna (2:3), po katerem so Francozi izgubili možnosti za napredovanje.

V francoskem prvenstvu so "orli" trenutno na 11. mestu, imajo pet zmag, dva neodločena izida in štiri poraze. Vsaj do nedelje in tekme proti Reimsu bo ekipo vodil pomočnik Patricka Vieire, Romun Adrian Ursea.