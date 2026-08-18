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Nogomet

Nekdanji francoski zvezdnik Patrick Vieira prevzema selektorski stolček

Dakar, 18. 08. 2026 16.37 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.I.
Patrick Rieira

Nekdanji francoski reprezentant Patrick Vieira je postal novi glavni trener nogometne reprezentance Senegala. Tamkajšnja nogometna zveza je potrdila, da bo 50-letni strateg na klopi nasledil Papeja Thiawa, ki je po nastopu na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki ostal brez službe.

Patrick Vieira, ki se je rodil v Dakarju, se v reprezentančno okolje vrača kot trener. Senegal je na mundialu v skupinskem delu dosegel eno zmago, saj je s 5:0 ugnal Irak, nato pa moral priznati premoč Franciji z 1:3 in Norveški z 2:3. Pot Senegala se je končala že v prvem krogu izločilnih bojev, ko je Belgija po podaljšku slavila s 3:2.

Pri senegalski nogometni zvezi so njegovo imenovanje označili za pomemben strateški korak. Ob tem so poudarili, da želijo z Vieiro uresničiti visoke cilje, ki jih ima reprezentanca na športnem področju.

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Vieira je bil kot igralec v vrhu svetovnega nogometa predvsem v obdobju od sredine devetdesetih let do začetka novega tisočletja. Največji pečat je pustil pri londonskem Arsenalu, pred tem oziroma pozneje pa je nosil tudi drese Cannesa, Milana, Juventusa in Interja. Profesionalno igralsko pot je zaključil pri Manchester Cityju.

Patrick Vieira je nazadnje vodil italjanskega prvoligaša Genovo
Patrick Vieira je nazadnje vodil italjanskega prvoligaša Genovo
FOTO: Profimedia

Po koncu kariere se je posvetil trenerskemu delu. Od leta 2016 je vodil več klubov, med njimi New York City v ZDA, Nico in Strasbourg v Franciji, Genoo v Italiji ter angleški Crystal Palace.

Za francosko reprezentanco je Vieira zbral 107 nastopov in šestkrat zatresel mrežo. Bil je tudi del izjemno uspešne francoske generacije, ki je leta 1998 na domačih tleh osvojila naslov svetovnega prvaka, štiri leta pozneje pa še evropsko prvenstvo v Belgiji in na Nizozemskem.

 

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