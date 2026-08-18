Nekdanji francoski zvezdnik Patrick Vieira prevzema selektorski stolček

Patrick Vieira, ki se je rodil v Dakarju, se v reprezentančno okolje vrača kot trener. Senegal je na mundialu v skupinskem delu dosegel eno zmago, saj je s 5:0 ugnal Irak, nato pa moral priznati premoč Franciji z 1:3 in Norveški z 2:3. Pot Senegala se je končala že v prvem krogu izločilnih bojev, ko je Belgija po podaljšku slavila s 3:2.

Pri senegalski nogometni zvezi so njegovo imenovanje označili za pomemben strateški korak. Ob tem so poudarili, da želijo z Vieiro uresničiti visoke cilje, ki jih ima reprezentanca na športnem področju.