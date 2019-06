Vijoličaste priprave že v polnem teku: 'Mi smo stroji, mi smo roboti'

Aktualni državni prvaki so po kratkem premoru, ta je trajal zgolj enajst dni, že pričeli s pripravami na novo sezono. Vijoličaste že julija čakajo kvalifikacije za Ligo prvakov, četa Darka Milaniča pa bo dala vse od sebe, da si še četrtič v zgodovini kluba zagotovi nastop v skupinskem delu elitnega evropskega tekmovanja.

Priprave na vijol'časti projekt 2019/20 so že v polnem teku. Nogometaši Maribora so se za uvod zbrali na skupni večerji, v torek pa so že opravili prvi skupni trening. Tega se je udeležilo 28 igralcev, medtem ko se bosta Luka Zahović in Kenan Pirićekipi priključila nekoliko kasneje. Od zadnje pokalne tekme z Olimpijo, ki so jo zmaji dobili z 2:1, je minilo le pičlih enajst dni, a trener Darko Milanič je prepričan, da so imeli njegovi varovanci na voljo zadosti časa. Sam je premor označil za regeneracijo, saj je bil za resen počitek občutno prekratek. Nekaj dodatnih moči, ki so jih nogometaši nabrali v tem času, bo Maribor izkoristil že v poletnih mesecih, ko se bodo vijoličasti za mesta med elito pomerili v kvalifikacijah Lige prvakov. "Pričakovanja so kot ponavadi. Izzivov je ogromno, cilji pa zelo visoki," zatrjuje Milanič pred začetkom nove sezone.

Milanič je zadovoljen z okrepitvami, a poudarja, da bo potrebno veliko dela, za dosego želene forme. FOTO: Damjan Žibert

Mariborčani so že ob koncu sezone poskrbeli za prepotrebne okrepitve. Vijoličasti dres bodo tako prihodnji sezoni nosili tudi Rudi Požeg Vancaš, Andrej Kotnik, Špiro Peričić in Rok Kronaveter, ki je z odhodom iz Olimpije dvignil veliko prahu. Milanič je z okrepitvami zadovoljen, ob tem pa prizna, da bo četverica v prihodnji sezoni "imela zelo pomembno vlogo v moštvu." "Kvaliteta je tu. Fantje, ki so prišli se morajo najprej dobro počutit, potem pa z delom, ki krasi ta klub, priti v želeno formo, na želen nivo," je odločen. Potem, ko se je razšel z Gorico je ponudbo Štajercev sprejel Kotnik. V moštvo se je odlično vklopil, tako se že veseli prvih tekem, kjer bo lahko pokazal svoje znanje. "Fantje so me super sprejeli, veselimo se že začetka, tekem. Imam visoka, velika pričakovanja. Takšni morajo biti tudi cilji. Mislim, da bom kos vsemu temu skupaj, tako se nove sezone izredno veselim," pove nogometaš, ki je izkušnje nabiral tudi v italijanskem Crotoneju in španski Formenteri.

Mitja Viler ugotavlja, da je šport postal biznis, ki nogometaše spreminja v robote. FOTO: Aljoša Kravanja