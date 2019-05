Vijoličasti le do remija z borbenimi Kranjčani, zmaga Olimpije v Velenju

Nogometaši Maribora so med tednom v knežjem mestu potrdili 15. zvezdico in po porazu v derbiju z Olimpijo izkoristili naslednjo zaključno žogico. V dvoboju z Gorenjci je šlo pri domačih predvsem za prestiž, triglavani pa so vendarle upali na kakšno prvenstveno točko z vijoličastimi, saj se Kranjčani še vedno borijo za obstanek v družbi najboljših.

Šok za tribuno je sledil v uvodu drugega dela, ko je David Tijanić prejel žogo na robu 16-metrskega prostora, se z njo obrnil, streljal z levo nogo in žogo poslal v desni spodnji kot mariborskih vrat. A že v naslednjem napadu je sodnik Darjan Kovačič strogo dosodil najstrožjo kazen za Maribor. Kranjski vratar Luka Čadež je podrl Jana Mlakarja , triglavani so protestirali, kar pa ni ničesar spremenilo. Luka Zahović je neusmiljeno zabil okroglo usnje z bele točke v kranjski gol za novo izenačenje na 2:2. Kranjčani niso popuščali, naslednjo lepo priložnost pa je imel spet Zahović v 54. minuti v protinapadu, a je Čadež dvoboj 1:1 dobil. Svojo napako je Zahović nato popravil v 68. minuti, ko je izkoristil lepo, a težko podajo Mitje Vilerja z leve strani in žogo preusmeril v Čadežovo mrežo za novo vodstvo in za že svoj 15. prvenstveni gol.

A začetek je obetal novo mariborsko slavje. Jasmin Mešanović , eden od junakov tekme v Celju, je zadel že v prvem napadu in dosegel enega najhitrejših golov v zgodovini prvenstva. Kranjčani pa se niso predali in celo zagospodarili na zelenici Ljudskega vrta. Vztrajnost se jim je poplačala v 22. minuti, po prvi pravi priložnosti. Svoj prvi gol v najmočnejši slovenski ligi je s strelom s kakšnih 17 metrov dosegel Kristjan Arh Česen .

V končnici so Mariborčani postajali vse konkretnejši, a tudi Gorenjci so nadaljevali s srčno igro in bili poplačani v 85. minuti, ko jeLuka Majcen po prostem strelu unovčil slabo posredovanje Aleksandra Rajčevića in odbito žogo z glavo le podaljšal v domači gol ter Kranjčanom zasluženo priigral več od dobrega vtisa, ki so ga pustili na gostovanju pri prvakih.

Cekici za preobrat Ljubljančanov

Več razlogov za slabo voljo je v velenjskem taboru, ki so v zadnjih tednih kazali dobro formo, proti Olimpiji so že vodili, na koncu pa ostali brez želene točke, ki bi jim prinesla potrditev obstanka v prvoligaški druščini.

Endri Cekicije v sedmi minuti proti golu Rudarja poslal prvi nevaren strel. Poskusil je s prostega strela, Marko Pridigar je z nekaj težavami odbil v kot. Domači vratar se je znova izkazal v 10. minuti, takrat po strelu Stefana Savića.

Prvič na tekmi so knapi zapretili v 18. minuti, ko je do zaključnega strela prišel David Arap. Ko so se naslednjič znašli v nevarnem položaju, pa so zadeli. Rijad Kobiljar je z globinsko podajo zaposlil Milana Tučića, ki je sprejel žogo in jo poslal za hrbet Nejca Vidmarja.