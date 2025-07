Vijoličasti okrepitev našli v reprezentantu Madagaskarja

"Novo poglavje začenjam z velikim motivom in željo po dokazovanju. Zelo sem vesel, da sem tukaj. Pozanimal sem se o vseh podrobnostih in zbral informacije o klubu, všeč mi je, da prihajam v okolje s številnimi strastnimi navijači. Rad imam pritisk, ki ga prinaša igranje v klubu, ki se bori za trofeje," je ob naznanitvi prestopa povedal za klubsko spletno stran.

Rojen je bil v Castresu na jugu Francije, nato je kar nekaj let preživel na otoku Reunion, potem pa se je pri 16 letih vrnil v Francijo. Za Madagaskar je doslej zbral dva nastopa, branil je na prijateljski tekmi z Ruando in v kvalifikacijah za SP proti Tuniziji.

197 centimetrov visoki vratar bo zaostril konkurenco v golu, kjer je bil do zdaj nezamenljiv Ažbe Jug. 33-letnik je bil, zanimivo, edini Slovenec v prvi postavi Mariborčanov minuli četrtek na tekmi proti Paksiju, ki so jo Madžari dobili z 1:0.

"Teva je visok, gibčen vratar z izrazito pojavnostjo in lastnostmi, ki jih cenimo pri sodobnem igralcu na njegovem položaju. S svojim pristopom, delovno etiko in potencialom je že navdušil našo vratarsko delovno ekipo. Vratarska zasedba, ki jo premoremo, je že zelo močna, z novo močjo pa smo jo še dodatno okrepili. Njegov prihod bo merila dvignil še višje, kar je natanko to, kar želimo doseči v celotni ekipi," pa je povedal vodja nogometnih operacij v klubu Cem Basgül.