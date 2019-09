Vijoličasto zmagoslavje v gorenjski prestolnici

Večina prvega polčasa ni prinesla posebnega razburjenja, saj prve pol ure gledalci ne na eni ne na drugi strani niso videli posebej nevarnega poskusa. V 35. minuti pa je po kotu z desne strani zagrozil Maribor, ko je Blaž Vrhovec s strelom z glavo zatresel prečko. Pet minut pozneje so Štajerci dosegli edini gol v polčasu, Rudi Požeg Vancaš je podal z leve strani, pred vrati pa je najvišje skočil Aleks Pihler in z glavo zadel za 1:0.

V uvodu drugega polčasa so gosti znova zadeli, a so sodniki razveljavili gol Roka Kronavetra zaradi igranja z roko Luke Zahovića. V 53. minuti je z leve streljal Požeg Vancaš, a zadel le drugo vratnico. Takoj zatem pa so domači izpeljali bliskovit protinapad in izid izenačili.

Na sredini igrišča je do žoge pripel Luka Majcen, povlekel proti kazenskemu prostoru gostov, žogo podal na levo do Davida Tijanića, ki je zanesljivo ugnal Kenana Pirića. Za Tijanića je bil to četrti gol sezone, za Majcna pa tretja podaja.

Vsega šest minut pozneje pa je svoj tretji gol sezone dosegel Zahović, ki je za novo vodstvo Maribora na prvi vratnici spretno z nogo unovčil nizko podajo Mitje Vilerja z leve strani. V 80. minuti je do strela iz ugodnega položaja z roba kazenskega prostora prišel Dino Hotić, a ni bil dovolj natančen.