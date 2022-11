Vijoličasti gledajo le še naprej: Kar se nam je zgodilo, ne pride več v poštev

Zdelo se je, da bo ta posvetil v Celju, kjer so državni prvaki pokazali napadalno boljšo igro kot v prejšnjih krogih. Za nameček so se po dvakratnem zaostanku vrnili in celo obrnili izid v svojo korist, ki so ga držali do 94. minute. Takrat pa so Celjani, za katere sta zadela dva nekdanja Mariborčana, izenačili. "Opazna je bila boljša podoba, z drugačno govorico telesa. Moštvo se je odzvalo po treh zaporednih prvenstvenih porazih, kljub trem doseženim zadetkom pa na gostovanju v Celju ni dočakalo popolnega zadoščenja," pišejo na uradni klubski spletni strani. "Za gledalce je bila tekma atraktivna, za nas na igrišču nekoliko turbulentna. Celjani so dvakrat vodili, nam je uspel preobrat. Čeprav smo dobili drugi gol takoj po vrnitvi iz slačilnice, smo se dobro odzvali. Pokazali smo pravi odnos, značaj in resnično nam je žal, da smo bili tako blizu, a nam je na koncu vendarle zmanjkalo za zmago," je bil v izjavi za spletno stran vijoličastih izčrpen Žan Vipotnik, ki je zabil za vodstvo s 3:2 v 73. minuti, vendar so Celjani gostitelji uspeli rešiti točko in mladi napadalec ni ostal avtor odločilne poteze. Zadnje tekme so zaznamovale težave z učinkovitostjo, tudi z ustvarjanjem priložnosti. Tokrat se je mreža tekmecev zatresla trikrat ... "Stopili smo skupaj kot ekipa. Kar se nam je zgodilo, ne pride več v poštev. Šli smo na glavo, prihajali z igro do obetavnih situacij. Dobro smo se počutili na igrišču, ekipa je bila na želeni ravni, z razpoloženimi posamezniki," pravi Vipotnik.



Iz Celja z mešanimi vtisi, hkrati pa tudi z dodatnim zagonom

"Ker smo vodili dejansko skoraj do konca, še v sodniškem podaljšku, je seveda bilo prisotno precejšnje razočaranje. Boleče je spoznanje, da nismo dobili ustrezne potrditve boljše predstave, je pa ta tekma dobra popotnica za nadaljevanje sezone. Predvsem glede učinkovitosti. Glede zadetkov smo lahko zadovoljni, da nam je steklo po željah. Povsem smo že usmerjeni k tekmi proti Muri, ko bodo navijači znova z nami na tribunah in storili bomo vse, da bomo tokrat imeli dovolj razlogov za popolno zadovoljstvo," je pogovor za mariborsko spletno stran sklenil 20-letni napadalec.