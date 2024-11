Vikingi brez kapetana Odegaarda

OGLAS

Norveški selektor Stale Solbakken FOTO: Profimedia icon-expand

Čeprav je selektor Norveške Stale Solbakken poklical zvezdnika Arsenala na reprezentančno akcijo, pa je danes norveška zveza sporočila, da Martina Odegaarda ne bo na tekmah s Slovenijo in Kazahstanom. Zdravniška služba je v zadnjih 24 urah pregledala vezista in odločila, da ne bo nared za omenjena obračuna. "Po zapleteni poškodbi gležnja in premalo treningih v zadnjih devetih tednih je logično, da telo v tej fazi ni stoodstotno. Po temeljitih preiskavah in pogovorih smo se dogovorili, da Martin ne bo pripravljen za nastop na tekmah s Slovenijo in Kazahstanom. Po posvetu z njim smo se strinjali, da je bolje, da se vrne v London in tam nadaljuje rehabilitacijo," je za spletno stran norveške zveze povedal reprezentančni zdravnik Ola Sand.

"Moram poslušati svoje telo, dokončati ta proces rehabilitacije in spraviti stopalo nazaj v dobro formo. Sicer pa rad igram za Norveško in s to ekipo. Zelo verjamem v fante in jim želim vso srečo – še so dobre možnosti za zmago v skupini," pa je dodal še nepripravljeni kapetan Norveške.

Bosta pa v norveškem kadru debitanta iz Malmöja Colin Rösler in Lasse Berg Johnsen. Sicer pa ima Solbakken na voljo precej kakovostnih igralcev na čelu z napadalcema Erlingom Haalandom in Alexandrom Soerlothom. Na zadnji medsebojni tekmi v Oslu, kjer je oktobra Norveška Slovenijo z dvema goloma Haalanda in enim Soerlotha premagala s 3:0, je nase močno opozoril tudi soigralec Benjamina Šeška pri Leipzigu Antonio Nusa.

Slovenska vrsta se je z Norvežani pomerila 12-krat, proti njej je zabeležila dve zmagi, tri neodločene izide in sedem porazov. V skupini B3 v ligi B imajo Avstrija, Slovenija in Norveška po sedem točk, Kazahstan je pri eni. Jasno je že, da Slovenija ne more biti več zadnja v skupini in se je s tem izognila morebitnemu neposrednemu izpadu v ligo C. Prvo mesto sicer vodi v ligo A, drugo v kvalifikacije za napredovanje v višji rang, tretje v kvalifikacije za obstanek. Seznam Norveške:

– vratarji: Egil Selvik (Haugesund), Mathias Dyngeland (Brann), Viljar Myhra (OB);

– branilci: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Leo Skiri Oestigaard (Rennes), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), Stian Rode Gregersen (Atlanta), Sondre Langaas (Viking), Torbjoern Heggem (West Bromwich Albion), Colin Rösler (Malmö), Warren Kamanzi (Toulouse);

– vezisti: Sander Berge (Fulham), Patrick Berg (Bodö/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Genoa), Antonio Nusa (Leipzig), Jens Petter Hauge (Bodö/Glimt), Aron Doennum (Toulouse), Felix Horn Myhre (Brann), Lasse Berg Johnsen (Malmö);

– napadalci: Alexander Soerloth (Atletico Madrid), Erling Haaland (Manchester City), Joergen Strand Larsen (Wolverhampton Wanderers).