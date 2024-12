Viktor Gyokeres namignil, da bi se poleti lahko preselil na Otok

OGLAS

Gyokeres je v letu 2024 za klub in reprezentanco dosegel že 62 zadetkov.

Viktor Gyokeres je na tekmi petega kroga portugalskega pokala znova zablestel v dresu Sportinga, saj je z zadetkom v 113. minuti poskrbel za napredovanje svojega moštva v četrtfinale. To je bil že njegov 26. zadetek na 22 klubskih tekmah v aktualni sezoni, ki bo bržkone njegova zadnja v dresu Sportinga. Za Šveda se namreč po poročanju portugalskih medijev zanimajo Liverpool, Arsenal, Chelsea, Bayern München, Barcelona in favorit za njegov podpis Manchester United.

Angleški mediji so Gyokeresa že pred približno mesecem dni povezovali s selitvijo v Anglijo, kjer naj bi si ga močno želel njegov nekdanji trener pri Sportingu, sedaj pa trener Manchester Uniteda Ruben Amorim. A portugalski strateg se vsaj v javnosti iz spoštovanja do svojega nekdanjega kluba otepa pogovorov o švedskem napadalcu: "Ne, ne, ne. O tem ne bom govoril. Težko mi je bilo oditi iz Sportinga in če bom govoril o Gyokeresu, ki je Sportingov igralec, bom imel težave. Lizbona je moje mesto, Portugalska moja država in to bom vedno spoštoval. O Viktorju bom povedal le, da mora pri Sportingu ostati do konca sezone, potem pa se bo njegova kariera morda nadaljevala nekje drugje."

Ruben Amorim je novembra sedel na klop Manchester Uniteda.

Gyokeresa pogodba s Sportingom veže do konca junija 2028, v njej pa naj bi imel zapisano odkupno klavzulo v višini 100 milijonov evrov. A to za bogate klube, kot je United, ne predstavlja prevelikega problema, še posebej, če bi pred tem zbrali nekaj denarja s prodajo igralcev, ki niso del dolgoročnega projekta Amorima, kot naj bi to bil napadalec Marcus Rashord. 27-letni Anglež je pred kratkim namignil, da bi lahko kmalu zapustil United in kariero nadaljeval v toplejših krajih, kot je na primer Španija, zaradi česar se je nanj vsul plaz kritik navijačev rdečih vragov. Gyokeres bi tako lahko poleti postal neposredna zamenjava za nekoč čudežnega dečka iz Manchestra.

Statistika Viktorja Gyokeresa pri Sprotingu v sezoni 2024/25

Po zadnji tekmi proti Santa Clari je Gvokeres namreč namignil, da ima na Otoku, kjer je prebil tri leta (2018–2021), nedokončane posle. Nekaj dni pred tem pa je ob prejetju nagrade Guldbollen, ki jo prejme najboljši švedski igralec v Evropi, povedal slednje: "Ne igram v Premier ligi kot nekateri drugi švedski nogometaši, vendar sem tam, kjer sem naredil najboljše, kar sem lahko. To sem pokazal tudi v Evropi, tako v Ligi prvakov kot tudi z reprezentanco. Bomo videli, kje bom nadaljeval kariero, veliko govoric kroži, vendar smo sredi sezone in do konca je še kar nekaj mesecev." Švedskega napadalca so vprašali tudi, kje se vidi čez štiri leta, ko bo dopolnil 30 let, na kar je odgovoril le: "Igral bom za eno najboljših ekip v Evropi. To je moj cilj."

