Viler v 1. Fuzbalu v novi sezoni: Dajte mi minuto v dresu AC Milana!

Ne samo, da je zaznamoval zadnje desetletje v vijoličastem dresu po slovenskih in evropskih nogometnih zelenicah, blestel je tudi, ko je bilo treba stopiti pred mikrofone, zaradi česar pa je od nadrejenih nemalokrat slišal marsikatero pikro. Priljubljeni 'Rulo' je v tokratni oddaji kar stresal zanimivosti, v zanj značilnem sočnem jeziku vas bo prisilil v poslušanju sleherne sekunde debate.

Težko je na hitro zajeti najzanimivejše izjave, Rulo kot Rulo, ne Mitja, ker se mu zdi to 'preveč prijazno', pač Rulo v vsem sijaju. O prvih nogometnih korakih, do podrobnosti prestopa v Maribor, o primerjavah z očetom, odnosu do italijanskega nogometa, ljubezni do Milana, anekdotah s soigralci, 'centeršutih' in strelih, 'tačkah', o Mariboru pred in po Zlatku Zahoviču, o simpatijah s kamerami in mikrofoni, tudi o transparentu, ki je šokiral Ljudski vrt:'Rulo, gotof si!' In s tem zanimivosti še zdaleč ni konec. Debatirati z Mitjo Vilerjem je čisti užitek, zato le prisluhnite!