Vilerja v Kopru predstavili kot 'predčasno novoletno darilo'

"Tukaj je predčasno novoletno darilo za vse naše navijače. Do novih uspehov nam bo pomagal tudi Mitja Viler," so zapisali pri Kopru, kjer so pred dnevi ob stoletnici pripravili tudi razstavo.

Posebno slovo pa so Mitji Vilerjupripravili v Mariboru, kjer je Primorec v desetih letih odigral 357 tekem in osvojil 13 trofej. V klubu so namreč za deset let upokojili dres s število 28, ki jo je nosil.

Maribor je po jesenskem delu oziroma 19 krogih na vrhu lestvice Prve lige Telekom Slovenije, Koper pa je v prvi sezoni po vrnitvi med elito četrti, za Štajerci zaostaja za osem točk.