Vilerjeva zamenjava pred vrati Maribora

Prestop Ignacia Guerricaje na Twitterju potrdil njegov dosedanji klub, argentinski tretjeligaš Villa San Carlos.

"Villa San Carlos sporoča, da igralec Ignacio Guerrico, ki mu pogodba poteče 31. januarja, ne bo nadaljeval kariere v našem klubu, ampak pri Mariboru," so na Twitterju zapisali pri argentinskem kolektivu.

Prestopa 22-letnega Guerrica v Mariboru, ki vodi po jesenskem delu Prve lige Telekom Slovenije, še niso potrdili, prav tako ga še niso zapisali med potnike na priprave v Turčijo. Maribor bo v Beleku do 1. februarja, kjer pa med drugim ne bo Nemanje Mitrovića, ki je bil tako kot člana strokovnega štaba Mitja Pirihin Milan Vulovićpozitiven na okužbo z novim koronavirusom.

Kot so sporočili iz Maribora, kjer bo po novem športnemu direktorju Oliverju Bogatinovu pomagal nekdanji reprezentant in član Maribora MarkoŠuler,pa doma ostajajo tudi Kenan Pirićin Denis Klinarzaradi poškodb ter Martin Milec, ki je še v dopinškem suspenzu.