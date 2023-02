Arsenal dvakrat zaostajal, a se na koncu izvlekel v sodniškem dodatku

Nogometaši Arsenala so prekinili serijo treh tekem brez zmage in na gostovanju premagali Aston Villo (4:2). Domači so dvakrat vodili, topničarji so obakrat izenačili in na koncu v sodniškem dodatku dosegli še dva zadetka.

icon-expand Bukayo Saka je zadel za 1:1, Philippe Coutinho pa je kmalu zatem povišal na 2:1. FOTO: AP Za Aston Villo je že v peti minuti v polno meril Ollie Watkins, ki je kaznoval zapravljeno žogo Oleksandra Zinčenka. Arsenal je izenačil enajst minut kasneje, ko je Bukayo Saka s pravo bombo v gol pospravil odbito žogo Tyrona Mingsa. Za izid polčasa je s prvim golom v tej sezoni poskrbel Philippe Coutinho, ki je zadel po asistenci Alexa Morena in sijajni prepuščeni žogi Emiliana Buendie. V drugem polčasu so morali topničarji tvegati vse, kar jih je na koncu nagradilo. Zinčenko se je za napako iz prvega dela odkupil v 61. minuti, ko je zadel po hitri kombinaciji iz kota. Potem je dolgo kazalo na delitev točk, vse dokler ni v 93. minuti pravega projektila sprožil Jorginho. Njegov strel se je od prečke odbil nazaj v igrišče, a naravnost v glavo Emiliana Martineza, nekdanjega vratarja Arsenala, ki je ni uspel pravočasno umakniti, da žoge ne bi preusmeril za lasten hrbet. Na koncu je Villa tvegala vse, pred vrata gostov je ob zadnjem kotu šel tudi nesrečni Martinez. Do strela ni prišel, je pa zato žogo na drugi strani po hitrem protinapadu v prazno mrežo potisnil rezervist Gabriel Martinelli za končnih 4:2.