Villareal ob zmago v 95. minuti

V Villarealu so zadetki padli šele v sami končnici. Villareal, ki po polfinalu Lige prvakov še ni bil povsem svež, je povedel v 86. minuti po golu Argentinca Giovanija Lo Celsa. In vse do 95. minute je kazalo, da bodo gostitelji osvojili vse tri točke, ko je za goste po gneči v kazenskem prostoru ob izvedbi kota zadel Francoz Jules Koundé.

Sevilla ostaja tretja v prvenstvu in je v dobrem položaju, da si v novi sezoni priigra mesto v Ligi prvakov, v katero vodijo prva štiri mesta LaLige. S točko je Sevilla korak bližje temu cilju, saj ima pred petouvrščenim mestnim tekmecem Betisom zdaj sedem točk prednosti, do konca pa so še trije krogi. Villareal je sedmi.