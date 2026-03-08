Villarreal še naprej diha za ovratnik Atleticu

Gola Tajona Buchanana in Santiaga Mourina v prvem polčasu sta bila nagrada za dominantno predstavo Villarreala, čeprav je Andre Silva proti koncu zadel in znižal zaostanek. " Malo smo se sprostili, do 70. minute smo dominirali v igri, nato pa smo trpeli do konca in to se ne sme več zgoditi ," je Mourino povedal za španski Movistar.

Elche je sezono začel odlično, a leta 2026 še ni zmagal in je padel na 17. mesto, točko nad območjem izpada. Real Betis, peti na lestvici, je v boju za ligo prvakov še povečal zaostanek, potem ko je v gosteh pri Getafeju izgubil z 0:2. Ekipa Manuela Pellegrinija zdaj za Villarrealom zaostaja za 11 točk, do konca sezone pa je ostalo 11 tekem.

Že v soboto je vodilna ekipa lige Barcelona z zmago z 1:0 v gosteh proti Athletic Bilbau ponovno povečala prednost pred Realom na štiri točke.

Izidi, 27. krog:

Celta Vigo - Real Madrid 1:2 (1:1)

Osasuna - Mallorca 2:2 (0:1)

Levante - Girona 1:1 (0:0)

Atletico Madrid - Real Sociedad 3:2 (1:1)

(Jan Oblak je branil celo tekmo za Atletico)

Athletic Bilbao - Barcelona 0:1 (0:0)

Villarreal - Elche 2:1 (2:0)

Getafe - Betis 2:0 (2:0)