Nogomet

Villarreal še naprej diha za ovratnik Atleticu

Ljubljana, 08. 03. 2026 19.11 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Villarreal - Girona

Villarreal je v 27. krogu španskega nogometnega prvenstva premagal Elche z 2:1 in tako ohranil korak z madridskim Atleticom Jana Oblaka v boju za tretje mesto v la ligi. Potem ko je tretji Atletico v soboto premagal Real Sociedad, se je rumena podmornica danes z njim izenačila pri 54 točkah.

Gola Tajona Buchanana in Santiaga Mourina v prvem polčasu sta bila nagrada za dominantno predstavo Villarreala, čeprav je Andre Silva proti koncu zadel in znižal zaostanek. "Malo smo se sprostili, do 70. minute smo dominirali v igri, nato pa smo trpeli do konca in to se ne sme več zgoditi," je Mourino povedal za španski Movistar.

Preberi še Oblak in druščina slavili proti Sociedadu, zmaga Barcelone

Elche je sezono začel odlično, a leta 2026 še ni zmagal in je padel na 17. mesto, točko nad območjem izpada. Real Betis, peti na lestvici, je v boju za ligo prvakov še povečal zaostanek, potem ko je v gosteh pri Getafeju izgubil z 0:2. Ekipa Manuela Pellegrinija zdaj za Villarrealom zaostaja za 11 točk, do konca sezone pa je ostalo 11 tekem.

Že v soboto je vodilna ekipa lige Barcelona z zmago z 1:0 v gosteh proti Athletic Bilbau ponovno povečala prednost pred Realom na štiri točke.

Izidi, 27. krog:
Celta Vigo - Real Madrid 1:2 (1:1)

Osasuna - Mallorca 2:2 (0:1)

Levante - Girona 1:1 (0:0)

Atletico Madrid - Real Sociedad 3:2 (1:1)
(Jan Oblak je branil celo tekmo za Atletico)

Athletic Bilbao - Barcelona 0:1 (0:0)

Villarreal - Elche 2:1 (2:0)

Getafe - Betis 2:0 (2:0)

nogomet la liga

