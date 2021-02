Villas-Boas sredi kaosa v Marseillu ponudil odstop

Marseille se je namreč pred iztekom prestopnega roka okrepil z vezistom Olivierjem Ntchamomiz škotskega Celtica, ki si ga Andre Villas-Boas ni želel v ekipi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Od kluba ne želim ničesar, nobenega denarja. Samo oditi želim," je na novinarski konferenci dejal jezni Portugalec, sicer nekdanji trener Zenita, Tottenhama, Chelseaja in Porta ter dolgoletni pomočnik Joseja Mourinha. "Prestopni rok se je iztekel s prihodom novega igralca. Sam te odločitve nisem sprejel, s tem nimam ničesar," je še dejal v nenadejani besedni vojni z vodstvom kluba.

Še posebej poudaril, da ga ne želi

"To sem izvedel danes zjutraj, ko sem se zbudil in pregledal novice. Temu igralcu sem posebej rekel 'ne' in nikoli ni bil na našem seznamu tarč. Zaradi tega sem upravnemu odboru podal odstopno izjavo,"je nadaljeval Villas-Boas, kot navaja AFP.

Triinštiridesetletni Portugalec je že prejšnji teden dejal, da bo po koncu sezone, ko mu poteče pogodba, odšel iz kluba. Razlog za to so bili takratni slabi rezultati in nezadovoljstvo navijačev, ki že dlje časa protestirajo proti vodstvu kluba. Marseille je na zadnjih devetih tekmah zabeležil le eno zmago in je zdaj nanizal že štiri zaporedne poraze. Na lestvici državnega prvenstva zaseda deveto mesto, a je od odigral dve tekmi manj kot večina ekip.

Njegova zadnja tekma doma proti Rennesu je bila preložena, potem ko je nekaj sto jeznih navijačev vdrlo na igrišče ter v poslopje kluba. Policija je aretirala 25 oseb, nepridipravi pa so zanetili tudi požar. V napadu na klubske prostore so jo skupili tudi nekateri nogometaši, med njimi Alvaro Gonzalez, ki je v zadnjih mesecih polnil časopisne stolpce z ostrim prerekanjem na zelenici in ob njej (pa tudi na družbenih omrežjih) z največjim zvezdnikom najhujšega rivala Paris Saint-Germaina, brazilskim napadalcem Neymarjem. Španca naj bi tudi oropali.