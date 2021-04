Vinčić na EP, Skomina poškodovan

Za Slavka Vinčiča to sicer ne bo prvi nastop na EP, saj je na EURO 2012 in 2016 deloval v ekipi Damirja Skomine v vlogi dodatnega pomočnika sodnika, bo pa tokrat prvič v vlogi sodnika. Za Tomaža Klančnika in Andraža Kovačiča velja nasprotno, saj bo to zanju prvo udejstvovanje na velikem uradnem članskem mednarodnem tekmovanju.

Vinčič se je v elitno skupino evropskih sodnikov uvrstil ob koncu leta 2019, na listi Fife pa je od leta 2010. Od tedaj je leta 2013 sodil na polfinalni tekmi evropskega prvenstva za igralce, mlajše od 17 let, leta 2015 je prvič sodil v izločilnih fazah evropskih tekmovanj, leta 2017 je sodil v polfinalu EP U21 na Poljskem, sodil je že na Svetovnem prvenstvu za igralce, mlajše od 17 in 20 let, v elitni ligi prvakov pa v zadnjih letih redno sodi na tekmah. Letos je Vinčič, kot piše na uradni spletni strani NZS, sodil na tekmi šestnajstine finala Lige prvakov med ekipama Liverpool in Leipzig ter na četrtfinalu Lige prvakov med ekipama Porto in Chelsea.