Vinčić o finalu SP: Največji izziv so bila čustva nogometašev

Ko je izvedel, da mu je Fifa zaupala sojenje finala svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino, je Slavko Vinčić za trenutek obstal.

"V prvem trenutku je bil to šok. Nato sem začutil ponos na našo ekipo, ki bo zastopala Slovenijo na tako velikem odru, na največjem športnem dogodku na svetu. Seveda sem bil ponosen tudi na Nogometno zvezo Slovenije in sodniško organizacijo," se je spominjal 46-letni Mariborčan. Evforija ni trajala dolgo. Hitro jo je zamenjalo zavedanje, da je pred slovensko sodniško trojko največja odgovornost v njihovih karierah. "Hvaležen sem bil sodniški komisiji Fife in Pierluigiju Collini za izkazano zaupanje. V istem trenutku pa sem vedel, da gre za ogromno odgovornost. Zaupanje smo morali upravičiti in tekmo uspešno pripeljati do konca, zato so se hitro začele priprave."

Ob Vinčiću sta v finalu sodelovala njegova dolgoletna pomočnika Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. Prav uigranost slovenske trojke je bila po njihovih besedah eden od ključev do uspeha.

Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič FOTO: Luka Kotnik

"V vseh teh letih smo se zelo dobro spoznali. Vemo, kako kdo razmišlja in kako se počuti. Med seboj se čutimo, kar je pomembna podlaga za uspeh," je pojasnil Kovačič. Vinčić ob tem ni skrival, koliko mu pomenita njegova pomočnika. "Toliko dni smo skupaj preživeli v hotelih, na seminarjih, pripravah in tekmah, da sta zame kot druga družina. Brez njiju to, kar smo dosegli, ne bi bilo mogoče."

Tomaž Klančnik, Andraž Kovačič in Slavko Vinčić FOTO: Luka Kotnik

Slovenski sodniki so pred finalom podrobno analizirali obe reprezentanci. Preučevali so značilnosti posameznih nogometašev, njihovo vedenje ob prekinitvah in način igre, kljub temu pa se na vse dogodke ni mogoče pripraviti. "Skušamo preučiti karakteristike nogometašev, kaj kdo počne ob prekinitvah in kdo naredi največ prekrškov. V celoti pa se na tekmo seveda ne moreš pripraviti. Vsaka ima svoj potek, znotraj katerega moraš svoje delo opraviti čim bolje," je dejal Vinčić.

Veliko je odvisno tudi od prvih minut, v katerih sodnik oceni, kakšen kriterij bo zahtevala tekma. "Odločiti se moraš, ali boš začel z opozorili ali kartoni. To je avtomatizem, ki ga pridobiš z izkušnjami skozi kariero. Včasih ti uspe bolje, včasih slabše." V finalu svetovnega prvenstva se v 90 oziroma 120 minut zlijejo leta dela, odrekanja in priprav. Pritisk je zato neprimerljiv z običajno tekmo. "Breme je veliko, ko se v eno tekmo zlije celotna sodniška kariera. Vedel sem, da bo največ dela z vodenjem tekme – kdaj jo zaustaviti in kdaj pustiti, da akcija teče naprej," je pojasnil Vinčić. Najzahtevnejši del njegovega dela pa ni bilo presojanje prekrškov ali deljenje kartonov, temveč obvladovanje čustev nogometnih zvezdnikov. "To je finale svetovnega prvenstva. Mentalitete in odzivi igralcev so različni, glede na pomen tekme pa moraš vse to razumeti. Največji izziv je, da vse skupaj med tekmo pravilno upravljaš." Svojega nastopa v finalu Vinčić ni želel podrobneje ocenjevati. Zanj je bil najboljši znak dejstvo, da slovenska sodniška ekipa po zadnjem žvižgu ni bila v ospredju. "Po tekmi nismo bili velika tema, kar kaže na to, da smo svoje delo na splošno opravili dobro. Mislim, da je bila naša strategija sojenja prava." Zgodovinski nastop po njegovem mnenju ni zgolj osebni uspeh treh sodnikov, temveč priznanje celotnemu slovenskemu sistemu. "Finale svetovnega prvenstva je tudi uspeh slovenske sodniške organizacije, ki od osamosvojitve skrbi za sistem sojenja, prepoznaven tako v Sloveniji kot v svetu."