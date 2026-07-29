Vinčić o finalu SP: Največji izziv so bila čustva nogometašev

Ko je izvedel, da mu je Fifa zaupala sojenje finala svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino, je Slavko Vinčić za trenutek obstal.
"V prvem trenutku je bil to šok. Nato sem začutil ponos na našo ekipo, ki bo zastopala Slovenijo na tako velikem odru, na največjem športnem dogodku na svetu. Seveda sem bil ponosen tudi na Nogometno zvezo Slovenije in sodniško organizacijo," se je spominjal 46-letni Mariborčan.
Evforija ni trajala dolgo. Hitro jo je zamenjalo zavedanje, da je pred slovensko sodniško trojko največja odgovornost v njihovih karierah.
"Hvaležen sem bil sodniški komisiji Fife in Pierluigiju Collini za izkazano zaupanje. V istem trenutku pa sem vedel, da gre za ogromno odgovornost. Zaupanje smo morali upravičiti in tekmo uspešno pripeljati do konca, zato so se hitro začele priprave."
Ob Vinčiću sta v finalu sodelovala njegova dolgoletna pomočnika Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. Prav uigranost slovenske trojke je bila po njihovih besedah eden od ključev do uspeha.
"V vseh teh letih smo se zelo dobro spoznali. Vemo, kako kdo razmišlja in kako se počuti. Med seboj se čutimo, kar je pomembna podlaga za uspeh," je pojasnil Kovačič.
Vinčić ob tem ni skrival, koliko mu pomenita njegova pomočnika. "Toliko dni smo skupaj preživeli v hotelih, na seminarjih, pripravah in tekmah, da sta zame kot druga družina. Brez njiju to, kar smo dosegli, ne bi bilo mogoče."
Slovenski sodniki so pred finalom podrobno analizirali obe reprezentanci. Preučevali so značilnosti posameznih nogometašev, njihovo vedenje ob prekinitvah in način igre, kljub temu pa se na vse dogodke ni mogoče pripraviti.
"Skušamo preučiti karakteristike nogometašev, kaj kdo počne ob prekinitvah in kdo naredi največ prekrškov. V celoti pa se na tekmo seveda ne moreš pripraviti. Vsaka ima svoj potek, znotraj katerega moraš svoje delo opraviti čim bolje," je dejal Vinčić.
Veliko je odvisno tudi od prvih minut, v katerih sodnik oceni, kakšen kriterij bo zahtevala tekma. "Odločiti se moraš, ali boš začel z opozorili ali kartoni. To je avtomatizem, ki ga pridobiš z izkušnjami skozi kariero. Včasih ti uspe bolje, včasih slabše."
V finalu svetovnega prvenstva se v 90 oziroma 120 minut zlijejo leta dela, odrekanja in priprav. Pritisk je zato neprimerljiv z običajno tekmo. "Breme je veliko, ko se v eno tekmo zlije celotna sodniška kariera. Vedel sem, da bo največ dela z vodenjem tekme – kdaj jo zaustaviti in kdaj pustiti, da akcija teče naprej," je pojasnil Vinčić.
Najzahtevnejši del njegovega dela pa ni bilo presojanje prekrškov ali deljenje kartonov, temveč obvladovanje čustev nogometnih zvezdnikov. "To je finale svetovnega prvenstva. Mentalitete in odzivi igralcev so različni, glede na pomen tekme pa moraš vse to razumeti. Največji izziv je, da vse skupaj med tekmo pravilno upravljaš."
Svojega nastopa v finalu Vinčić ni želel podrobneje ocenjevati. Zanj je bil najboljši znak dejstvo, da slovenska sodniška ekipa po zadnjem žvižgu ni bila v ospredju. "Po tekmi nismo bili velika tema, kar kaže na to, da smo svoje delo na splošno opravili dobro. Mislim, da je bila naša strategija sojenja prava."
Zgodovinski nastop po njegovem mnenju ni zgolj osebni uspeh treh sodnikov, temveč priznanje celotnemu slovenskemu sistemu. "Finale svetovnega prvenstva je tudi uspeh slovenske sodniške organizacije, ki od osamosvojitve skrbi za sistem sojenja, prepoznaven tako v Sloveniji kot v svetu."
Vinčić se je dotaknil tudi ene najbolj vročih nogometnih razprav. Kritiki videotehnologije opozarjajo, da pregledi posnetkov povzročajo predolge prekinitve in jemljejo spontanost nogometni igri, nekdanji slovenski sodnik pa je njen odločen zagovornik.
"Napako lahko s pregledom posnetka popraviš. Pri hitrosti današnjega nogometa sodnik nekatere stvari preprosto spregleda. Tudi vložki so tako veliki, da si sojenja brez pomoči videotehnologije ne morem predstavljati," je poudaril.
Po njegovi oceni je VAR močno zmanjšal breme glavnega sodnika in prinesel precej več dobrega kot slabega. "Vsaj 90 odstotkov vseh stvari je pozitivnih, odkar so uvedli VAR."
Videotehnologija pa ne more nadomestiti občutka za tekmo, komunikacije z nogometaši in sposobnosti sprejemanja odločitev v delčku sekunde. Prav zato je Vinčić prepričan, da lahko po koncu aktivne kariere veliko ponudi mlajšim rodovom. "Vedno bom pripravljen svoje izkušnje prenesti na mlajše sodnike."
Vinčić je moral odgovoriti tudi na vprašanje o pogovoru z argentinskim zvezdnikom Lionelom Messijem med finalom. "Ta pogovor bom pustil na igrišču. Lahko pa povem, da je bil Messi športno korekten," je diplomatsko odgovoril.
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