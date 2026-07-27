Vinčić po finalu mundiala sklenil sodniško pot

Kot krono njegove poslovilne sezone ga je Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino in statistiko (IFFHS) razglasil za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva, v Italiji pa je prejel prestižno nagrado Giulio Campanati.

Slavko Vinčić je bil od leta 2010 na listi mednarodnih nogometnih sodnikov. Na EP 2012 je deloval kot šesti sodnik in skupaj s slovensko ekipo prišel do četrtfinala evropskega prvenstva med Grčijo in Nemčijo. V letu 2013 je sodil zaključni turnir EP do 17 let na Slovaškem in prišel vse do polfinala, leta 2015 je prvič sodil tudi v izločilnih fazah evropskih tekmovanj, ko je bil sodnik tekme šestnajstine finala Evropske lige med Guingampom in Dinamom iz Kijeva. Naslednje leto je v tej fazi tekmovanja sodil tekmo med Sparto Prago in Krasnodarjem, leta 2019 pa rimski derbi Lazio – Roma.

Na Euru 2016 je kot šesti sodnik pomagal slovenski ekipi na čelu z Damirjem Skomino, v zadnjem krogu skupinskega dela Lige prvakov v letu 2016 pa je v najelitnejšem klubskem tekmovanju debitiral v vlogi sodnika na tekmi med ekipama Manchester City in Celtic. Odtlej je redno sodil tekme Lige prvakov, s koncem leta 2019 pa je bil uvrščen v elitno skupino evropskih sodnikov.