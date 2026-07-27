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Nogomet

Vinčić po finalu mundiala sklenil sodniško pot

Ljubljana, 27. 07. 2026 09.12 pred 45 minutami 3 min branja 16

Avtor:
J.B.
Slavko VInčić

Najboljši slovenski sodnik Slavko Vinčić je teden dni po finalu svetovnega prvenstva med Argentino in Španijo uradno sklenil svojo bogato sodniško kariero. V zgodovino se bo zapisal kot prvi Slovenec, ki je sodil sklepno tekmo svetovnega prvenstva. Pravico je delil tudi na finalu Lige prvakov in bil izbran za najboljšega sodnika na svetu.

Slavko Vinčić si je za opravljeno v finalu mundiala prislužil visoke ocene.
Slavko Vinčić si je za opravljeno v finalu mundiala prislužil visoke ocene.
FOTO: Profimedia

Kot krono njegove poslovilne sezone ga je Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino in statistiko (IFFHS) razglasil za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva, v Italiji pa je prejel prestižno nagrado Giulio Campanati.

Slavko Vinčić je bil od leta 2010 na listi mednarodnih nogometnih sodnikov. Na EP 2012 je deloval kot šesti sodnik in skupaj s slovensko ekipo prišel do četrtfinala evropskega prvenstva med Grčijo in Nemčijo. V letu 2013 je sodil zaključni turnir EP do 17 let na Slovaškem in prišel vse do polfinala, leta 2015 je prvič sodil tudi v izločilnih fazah evropskih tekmovanj, ko je bil sodnik tekme šestnajstine finala Evropske lige med Guingampom in Dinamom iz Kijeva. Naslednje leto je v tej fazi tekmovanja sodil tekmo med Sparto Prago in Krasnodarjem, leta 2019 pa rimski derbi Lazio – Roma.

Na Euru 2016 je kot šesti sodnik pomagal slovenski ekipi na čelu z Damirjem Skomino, v zadnjem krogu skupinskega dela Lige prvakov v letu 2016 pa je v najelitnejšem klubskem tekmovanju debitiral v vlogi sodnika na tekmi med ekipama Manchester City in Celtic. Odtlej je redno sodil tekme Lige prvakov, s koncem leta 2019 pa je bil uvrščen v elitno skupino evropskih sodnikov.

Slovenska sodniška trojka na čelu s Slavkom Vinčićem tekmi Alžirija - Jordanija.
Slovenska sodniška trojka na čelu s Slavkom Vinčićem tekmi Alžirija - Jordanija.
FOTO: AP

V letu 2021 je poleg četrtfinala Lige prvakov Porto – Chelsea sodil tudi povratno tekmo polfinala Evropske lige med Arsenalom in Villarrealom ter bil kot eden izmed 19 glavnih sodnikov izbran za sojenje na Euru 2020, kjer je odsodil tri tekme, od tega tudi četrtfinale EP med Belgijo in Italijo.

Velika čast ga je doletela 18. maja 2022, ko je v Sevilli sodil finale Evropske lige med Eintracht Frankfurtom in Glasgow Rangers, pred tem pa je sodil tudi na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov na dvoboju Benfica – Ajax in na povratni tekmi osmine finala Lige prvakov Manchester United in Atletico Madrid. Sodil je tudi na povratni tekmi četrtfinala Lige prvakov Bayern München – Villarreal.

V Katarju prvič okusil slast mundiala

Kot eden izmed 11 izbranih najboljših evropskih sodnikov je na 22. svetovnem prvenstvu v Katarju vodil dve tekmi skupinskega dela tekmovanja (Argentina – Savdska Arabija in Anglija – Wales), deloval pa je še kot četrti sodnik na tekmi osmine finala na dvoboju Brazilija – Južna Koreja. Mednarodni inštitut IFFHS ga je tedaj razglasil za 7. najboljšega sodnika na svetu.

Poleti 2023 je na tretjem zaključnem turnirju četverice Lige narodov na Nizozemskem uveljavljal pravila igre na polfinalni tekmi med Španijo in Italijo v Enschedeju.

Slavko Vinčić na finalu Lige prvakov leta 2024.
Slavko Vinčić na finalu Lige prvakov leta 2024.
FOTO: AP

2024: finale Lige prvakov in polfinale Eura

Spomladi 2024 je v Ligi prvakov sodil na povratni tekmi osmine finala Bayern München – Lazio, sledil je četrtfinalni dvoboj Borussia Dortmund – Atletico Madrid in veliki finale 1. junija v Londonu med Borussio Dortmund in Realom iz Madrida. Na svojem četrtem evropskem prvenstvu in drugem v vlogi glavnega sodnika je leta 2024 v Nemčiji sodil tudi polfinale med Španijo in Francijo v Münchnu.

Decembra 2024 je na 38. izboru Mednarodnega inštituta za nogometno zgodovino in statistiko (IFFHS) prejel priznanje za drugega najboljšega sodnika na svetu. Kot prvi tuji sodnik je sodil v turškem prvenstvu na enem najbolj vročih mestnih derbijev na svetu Galatasaray – Fenerbahce.

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KOMENTARJI16

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metallica-one
27. 07. 2026 10.23
Najboljši trenutek
Odgovori
0 0
Paradox
27. 07. 2026 10.11
Zanima me kaj se zgodi z preostalima pomočnikoma, ko se "glavni" sodnik upokoji? Ju dodelijo drugam?
Odgovori
+2
2 0
REAList7
27. 07. 2026 10.24
Ja, "dodelijo" jima drugega glavnega sodnika. Kariera stranskih sodnikov ni v nobenem primeru vezana na kariero glavnega sodnika.
Odgovori
0 0
Paradox
27. 07. 2026 10.25
Aha, hvala za odgovor! :)
Odgovori
0 0
96bimBo
27. 07. 2026 10.09
Spet nič o Dončiću?
Odgovori
+2
3 1
Geres
27. 07. 2026 10.05
Kar hitro je končal. Ampak že ve zakaj, naj uživa.
Odgovori
+2
2 0
Lenart Čaubi
27. 07. 2026 10.00
V Madridu je z zlatimi črkami zapisan vedno dobrodošel.
Odgovori
+3
3 0
Lenart Čaubi
27. 07. 2026 10.01
Ps zaradi S prvenstva ne zaradi lige prvakov.
Odgovori
-1
2 3
96bimBo
27. 07. 2026 10.07
Tudi v LP je dobro sodil.
Odgovori
+0
1 1
Puško v koruzo
27. 07. 2026 09.57
Bolje skleniti kariero, kot po finalu mundiala it sodit tekmo med Radomljam in Brinjem. Dobra odločitev.
Odgovori
+6
8 2
96bimBo
27. 07. 2026 10.07
Humorist...
Odgovori
+1
2 1
gongash
27. 07. 2026 09.48
Zmagala je pravica. Sedaj je cel svet videl kako umazano igrajk argentinci. Prav tako je messi padel from hero to zero. Odbijal žogo z roko, izvajal prekrške brez kartona. Na podletvi nagrad špancem je celotna argentinska ekipa vključno s kapetanom messijem razen igralca falca špancem obrnila hrbet. Že egipt bi jih moral izločiti a je fifa naredila svoje. Zmagala je pravica. Španija zasluženo zmagala.
Odgovori
+10
14 4
27. 07. 2026 10.12
Ni tema Argentina, tema za komentarje je Vinčić ! Argentinci pa o Vinčiću nič kaj lepo....
Odgovori
+2
3 1
Bebo2
27. 07. 2026 09.47
Bravo, čestitke.
Odgovori
+7
8 1
kala 09
27. 07. 2026 09.46
Super naj uživa v provizijah.
Odgovori
+4
9 5
pravica1
27. 07. 2026 09.43
Lepa kariera, vse čestitke.
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+9
10 1
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