Vinčić s pomočnikoma na klubskem SP

V Severno Ameriko bodo potovali Slavko Vinčić iz Maribora, Tomaž Klančnik iz Raven na Koroškem in Andraž Kovačič iz Ljubljane, ki bodo na Fifa Club World Cup med 14. junijem in 13. julijem letos skrbeli za pravila igre na turnirju 32 moštev.

Mariborčan je, kot še piše uradna spletna stran NZS, eden izmed 12 evropskih sodnikov (Uefa) med 35 glavnimi delivci pravice, za turnir pa je odrejenih skupno še 58 pomočnikov sodnika in 24 video sodnikov (VAR), ki se bodo zbrali v sodniški trening kamp bazi v Miamiju na Floridi. Tekme bodo potekale v 11 mestih na 12 stadionih, in sicer v Atlanti, Charlottu, Cincinnatiju, Los Angelesu, Nashvillu, New Yorku, Filadelfiji, Seattlu, Miamiju, Washingtonu in na dveh prizoriščih v Orlandu.

Po novem formatu s štirimi klubi v osmih skupinah prihaja 12 ekip iz Evrope: šest iz Južne Amerike, štiri iz Azije, štiri iz Afrike, štiri iz Severne in Srednje Amerike ter Karibov ter po eden iz Oceanije in države gostiteljice. Rekorder po številu osvojenih naslovov je Real Madrid, ki je zmagal petkrat.