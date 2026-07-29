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Nogomet

Vinčić danes na novinarski konferenci še zadnjič kot sodnik

Ljubljana, 29. 07. 2026 06.00 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
H.B.
Slavko Vinčić

Najboljši slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić, ki je v ponedeljek uradno sklenil svojo bogato sodniško kariero, bo danes še zadnjič stopil pred kamere v vlogi sodnika. Nogometna zveza Slovenije bo namreč danes organizirala novinarsko konferenco z vsemi tremi sodniki, ki so 19. julija sodili finale med Španijo in Argentino. Poleg Vinčića sta to še Aljaž Kovačič in Tomaž Klančnik. Konferenco boste lahko od 16. ure spremljali na naši spletni strani.

Teden dni po finalu svetovnega prvenstva v ZDA je Slavko Vinčić uradno sklenil svojo zgodovinsko sodniško kariero na samem vrhu sveta. Mariborčan, ki se je v zgodovino zapisal kot prvi Slovenec, ki je sodil sklepno tekmo svetovnega prvenstva v nogometu 2026 med Španijo in Argentino v East Rutherfordu, je potrdil status enega največjih delivcev pravice v zgodovini.

Kot krono njegove poslovilne sezone ga je Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino in statistiko (IFFHS) razglasil za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva, v Italiji pa je prejel prestižno nagrado Giulio Campanati.

Razglasili so ga za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva.
Razglasili so ga za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva.
FOTO: AP

Vinčić je bil na listi mednarodnih nogometnih sodnikov od leta 2010. Na EP 2012 je deloval kot 6. sodnik in skupaj s slovensko ekipo prišel do četrtfinala evropskega prvenstva med Grčijo in Nemčijo. V letu 2013 je sodil zaključni turnir EP do 17 let na Slovaškem in prišel vse do polfinala, v letu 2015 pa je prvič sodil tudi v izločilnih fazah evropskih tekmovanj, ko je bil sodnik tekme šestnajstine finala lige Europa. Naslednje leto je v tej fazi tekmovanja sodil tekmo med Sparto Prago in Krasnodarjem, leta 2019 pa rimski derbi Lazio – Roma.

V Ligi prvakov je v vlogi sodnika debitiral leta 2016

Na Euru 2016 je kot 6. sodnik pomagal slovenski ekipi na čelu z Damirjem Skomino, v zadnjem krogu skupinskega dela lige prvakov v letu 2016 pa je v najelitnejšem klubskem tekmovanju debitiral v vlogi sodnika na tekmi med ekipama Manchester City in Celtic. Od tedaj je redno sodil tekme Lige prvakov, konec leta 2019 pa je bil uvrščen v elitno skupino evropskih sodnikov.

V letu 2021 je poleg četrtfinala lige prvakov Porto – Chelsea sodil tudi povratno tekmo polfinala lige Europa med Arsenalom in Villarrealom ter bil kot eden izmed 19 glavnih sodnikov izbran za sojenje na Euru 2020, kjer je odsodil tri tekme, od tega tudi četrtfinale EP med Belgijo in Italijo.

Slavko Vinčić je bil na listi mednarodnih nogometnih sodnikov od leta 2010.
Slavko Vinčić je bil na listi mednarodnih nogometnih sodnikov od leta 2010.
FOTO: AP

V letih 2017, 2021 in 2022 je bil udeleženec na finalni tekmi lige Europa. Leta 2017 je na finalni tekmi, odigrani v Stockholmu med ekipama Ajax – Manchester United, deloval kot dodatni 5. sodnik slovenske sodniške ekipe. 2021 pa je bil del sodniške ekipe Francoza Clementa Turpina kot četrti sodnik na finalni tekmi lige Europa v Gdansku.

Velika čast ga je doletela 18. maja 2022, ko je v Sevilli sodil finale Evropske lige Eintracht Frankfurt – Glasgow Rangers, pred tem pa je sodil tudi na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov in na povratni tekmi osmine finala Manchester – Atletico Madrid. Sodil je tudi na povratni tekmi četrtfinala Lige prvakov Bayern München – Villarreal ter bil četrti sodnik na prvi polfinalni tekmi Liverpool – Villarreal. Junija 2022 je v Katarju sodil še na tekmi medcelinskih kvalifikacij Avstralija – Peru.

Prvi mundial leta 2022 v Katarju

Kot eden izmed 11 izbranih najboljših evropskih sodnikov je na 22. svetovnem prvenstvu v Katarju vodil dve tekmi skupinskega dela tekmovanja (Argentina – Savdska Arabija in Anglija – Wales), deloval pa je še kot četrti sodnik na tekmi osmine finala na dvoboju Brazilija – Južna Koreja. Takrat ga je mednarodni inštitut IFFHS razglasil za 7. najboljšega sodnika na svetu.

Spomladi 2024 je v Ligi prvakov sodil na povratni tekmi osmine finala Bayern München – Lazio, sledil je četrtfinalni dvoboj Borussia Dortmund – Atletico Madrid in veliki finale 1. junija v Londonu med Borussio Dortmund in Realom iz Madrida. Na svojem četrtem evropskem prvenstvu in drugem v vlogi glavnega sodnika je leta 2024 v Nemčiji sodil tudi polfinale med Španijo in Francijo v Münchnu.

Slavko Vinčič s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem
Slavko Vinčič s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem
FOTO: AP

Decembra 2024 je na 38. izboru Mednarodnega inštituta za nogometno zgodovino in statistiko (IFFHS) prejel priznanje za drugega najboljšega sodnika na svetu. Kot prvi tuji sodnik je sodil v turškem prvenstvu na enem najbolj vročih mestnih derbijev na svetu Galatasaray – Fenerbahce.

Leta 2026 je v Ligi prvakov sodil v play-offu za osmino finala na tekmi Real Madrid – Benfica, nato odločilno tekmo osmine finala Chelsea – PSG, povratni četrtfinalni dvoboj Bayern München – Real Madrid ter tekmo play-offa za uvrstitev na SP 2026 med Švedsko in Poljsko.

19. julija letos pa se je zapisal v zgodovino kot prvi slovenski sodnik, ki je sodil finale svetovnega prvenstva.

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