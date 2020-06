Vinčić bo že v tem krogu delil nogometno pravico

Spomnimo, mediji v BiH in Srbiji so takrat poročali, da je policija v okolici Bijeljine aretirala 35 ljudi. Kot smo pisali, je šlo pri tem za organizirano zabavo s prostitucijo, orožjem in prepovedanimi drogami oziroma kokainom. Zabave se je udeležilo tudi nekaj slovenskih državljanov, med imeni, ki so jih v BiH in Srbiji spravili v javnost, pa je bilo tudi imeSlavka Vinčića. "Največja napaka v mojem življenju," je za 24ur.com takrat povedal mariborski sodnik in dodal, da je sprejel povabilo na zabavo po sestanku s poslovnimi partnerji v Republiki Srbski. Vinčić je bil prisoten na zabavi na nekem vikendu v mestu Suvo polje, ko je na vrata potrkala policija PU Bijeljina in tam našla droge, gotovino in orožje ...