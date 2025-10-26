Vinicius besnel nad trenerjevo potezo, nato zakuhal še prerivanje

V velikem derbiju 10. kroga La Lige je Real Madrid na domačem stadionu Santiago Bernabeu premagal Barcelono z 2:1. Tudi tokrat tekma ni minila brez incidentov na igrišču in ob njem, v glavni vlogi pa je bil znova Brazilec Vinicius Junior, ki je po odlični nogometni predstavi sprva besnel nad potezo trenerja Xabija Alonsa, nato pa zakuhal še prerivanje ob robu igrišča.

Madridčani so na prvem El Clasicu letošnje sezone prikazali odlično predstavo in zasluženo slavili. Na spektakularnem obračunu je kraljevi klub povedel po zadetku Kyliana Mbappeja, gostje pa so v 38. minuti izenačili prek Fermina Lopeza. Do konca polčasa je Realu novo vodstvo in hkrati končni rezultat zagotovil Jude Bellingham. Po tej zmagi se je Real na vrhu lestvice La Lige oddaljil od Barcelone za pet točk.

Statistika Real Madrid - Barcelona FOTO: Sofascore.com icon-expand

A fantastična tekma ni minila brez incidentov na igrišču in ob njem. V 100. minuti, potem ko je Pedri prejel drugi rumeni in s tem rdeči karton, je prišlo do prerivanja ob robu igrišča. Kamere so ujele Viniciusa Juniorja in Andrija Lunina, ki sta se približala klopi Barcelone, nato pa so ju morali ločiti klubski uslužbenci.

Vinicius Junior je znova zasenčil svojo nogometno predstavo z neprimernimi izpadi. FOTO: Profimedia icon-expand

V dogajanje so se hitro vključili številni igralci obeh ekip, situacija pa se je tako zaostrila, da je morala posredovati tudi policija.

Približno minuto kasneje je glavni sodnik Cesar Soto Grado označil konec tekme. Takrat je prišlo do novega prerivanja, ki pa ni preraslo v fizični obračun. Kamere so ujele tudi besedni spopad med vratarjem Reala Thibautom Courtoisom in napadalcem Barcelone Laminom Yamalom. Mladi napadalec je celo pokazal proti tunelu, kamor naj bi Courtois prišel, da bi "razčistila stvari po moško".

Vinicius izgubil živce po odločitvi Xabija Alonsa

Brazilski zvezdnik Vinicius ni mogel skriti frustracije, ko je bil v 72. minuti zamenjan. Brazilec je jasno pokazal jezo. Zaradi odločitve trenerja Xabija Alonsa je zmajeval z rokami in jezno momljal, ko je zapuščal igrišče. Izogibal se je očesnemu stiku s trenerjem in se namesto na klop napotil naravnost v tunel.

Vinicius Junior je besnel nad potezo Alonsa, ki ga je potegnil iz igre. FOTO: Profimedia icon-expand

Pomočnik Sebas Parrilla ga je skušal pomiriti in ga spodbuditi, naj se vrne ter podpre soigralce, a je Vinicius ostal vidno razburjen. Nekaj minut kasneje se je vendarle vrnil na klop. Medtem mu je Rodrygo, ki je vstopil namesto njega, ponudil roko, Vinicius pa mu je le mlačno odzdravil, še vedno besen zaradi menjave.

Pred zamenjavo je bil Vinicius sicer dobro razpoložen in eden ključnih napadalnih adutov Reala. Uspešno je izvedel pet od šestih preigravanj in sodeloval v akciji, ki je pripeljala do drugega zadetka. Na krilu je preigral Julesa Koundeja in podal Ederju Militau, ta pa je asistiral Bellinghamu za zaključek.

Kot poročajo španski mediji, je Alonso zamenjavo opravil iz taktičnih razlogov. Želel je okrepiti obrambo v zaključku tekme in v igro poslal Rodryga, ki je dobil navodila, naj več prispeva v obrambi, kar Vinicius naj ne bi počel dovolj dosledno. Že prej sta ga Dean Huijsen in Arda Güler med igro večkrat opozarjala, naj se vrača v obrambo.

Xabi Alonso FOTO: AP icon-expand

O Viniciusovi reakciji je Xabi Alonso za Real Madrid TV povedal: "Iz tekme sem odnesel veliko pozitivnih stvari, veliko dobrih trenutkov Viniciusa, vendar nočem izgubiti fokusa. To so stvari, o katerih bomo govorili interno. Znotraj odlične tekme, ki jo je odigral, je tudi on veliko prispeval. Gre za tesno, a pomembno zmago." Ob tem je Alonso, ki je zmagal na svojem prvem El Clasicu na klopi Reala, dodal: "Zelo smo zadovoljni z zmago, z načinom igre, z izjemnim delom, ki smo ga opravili – s požrtvovalnostjo in s tem, kako dobro smo igrali. Ta zmaga je bila za ekipo in navijače zelo pomembna. Videli smo, kako je Bernabeu zaživel ob vsem, kar se je dogajalo na igrišču. Ne gre samo za tri točke, ta zmaga ima še poseben pomen."