Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Vinicius besnel nad trenerjevo potezo, nato zakuhal še prerivanje

Madrid, 26. 10. 2025 19.38 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Simon Valant
Komentarji
26

V velikem derbiju 10. kroga La Lige je Real Madrid na domačem stadionu Santiago Bernabeu premagal Barcelono z 2:1. Tudi tokrat tekma ni minila brez incidentov na igrišču in ob njem, v glavni vlogi pa je bil znova Brazilec Vinicius Junior, ki je po odlični nogometni predstavi sprva besnel nad potezo trenerja Xabija Alonsa, nato pa zakuhal še prerivanje ob robu igrišča.

Madridčani so na prvem El Clasicu letošnje sezone prikazali odlično predstavo in zasluženo slavili. Na spektakularnem obračunu je kraljevi klub povedel po zadetku Kyliana Mbappeja, gostje pa so v 38. minuti izenačili prek Fermina Lopeza. Do konca polčasa je Realu novo vodstvo in hkrati končni rezultat zagotovil Jude Bellingham. Po tej zmagi se je Real na vrhu lestvice La Lige oddaljil od Barcelone za pet točk.

Statistika Real Madrid - Barcelona
Statistika Real Madrid - Barcelona FOTO: Sofascore.com

A fantastična tekma ni minila brez incidentov na igrišču in ob njem. V 100. minuti, potem ko je Pedri prejel drugi rumeni in s tem rdeči karton, je prišlo do prerivanja ob robu igrišča. Kamere so ujele Viniciusa Juniorja in Andrija Lunina, ki sta se približala klopi Barcelone, nato pa so ju morali ločiti klubski uslužbenci. 

Vinicius Junior je znova zasenčil svojo nogometno predstavo z neprimernimi izpadi.
Vinicius Junior je znova zasenčil svojo nogometno predstavo z neprimernimi izpadi. FOTO: Profimedia

V dogajanje so se hitro vključili številni igralci obeh ekip, situacija pa se je tako zaostrila, da je morala posredovati tudi policija.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Približno minuto kasneje je glavni sodnik Cesar Soto Grado označil konec tekme. Takrat je prišlo do novega prerivanja, ki pa ni preraslo v fizični obračun.

Kamere so ujele tudi besedni spopad med vratarjem Reala Thibautom Courtoisom in napadalcem Barcelone Laminom Yamalom. Mladi napadalec je celo pokazal proti tunelu, kamor naj bi Courtois prišel, da bi "razčistila stvari po moško".

Vinicius izgubil živce po odločitvi Xabija Alonsa

Brazilski zvezdnik Vinicius ni mogel skriti frustracije, ko je bil v 72. minuti zamenjan. Brazilec je jasno pokazal jezo. Zaradi odločitve trenerja Xabija Alonsa je zmajeval z rokami in jezno momljal, ko je zapuščal igrišče. Izogibal se je očesnemu stiku s trenerjem in se namesto na klop napotil naravnost v tunel. 

Vinicius Junior je besnel nad potezo Alonsa, ki ga je potegnil iz igre.
Vinicius Junior je besnel nad potezo Alonsa, ki ga je potegnil iz igre. FOTO: Profimedia

Pomočnik Sebas Parrilla ga je skušal pomiriti in ga spodbuditi, naj se vrne ter podpre soigralce, a je Vinicius ostal vidno razburjen. Nekaj minut kasneje se je vendarle vrnil na klop. Medtem mu je Rodrygo, ki je vstopil namesto njega, ponudil roko, Vinicius pa mu je le mlačno odzdravil, še vedno besen zaradi menjave.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pred zamenjavo je bil Vinicius sicer dobro razpoložen in eden ključnih napadalnih adutov Reala. Uspešno je izvedel pet od šestih preigravanj in sodeloval v akciji, ki je pripeljala do drugega zadetka. Na krilu je preigral Julesa Koundeja in podal Ederju Militau, ta pa je asistiral Bellinghamu za zaključek.

Preberi še Real Madrid nadigral Barcelono in prednost na vrhu povišal na pet točk

Kot poročajo španski mediji, je Alonso zamenjavo opravil iz taktičnih razlogov. Želel je okrepiti obrambo v zaključku tekme in v igro poslal Rodryga, ki je dobil navodila, naj več prispeva v obrambi, kar Vinicius naj ne bi počel dovolj dosledno. Že prej sta ga Dean Huijsen in Arda Güler med igro večkrat opozarjala, naj se vrača v obrambo.

Xabi Alonso
Xabi Alonso FOTO: AP

O Viniciusovi reakciji je Xabi Alonso za Real Madrid TV povedal: "Iz tekme sem odnesel veliko pozitivnih stvari, veliko dobrih trenutkov Viniciusa, vendar nočem izgubiti fokusa. To so stvari, o katerih bomo govorili interno. Znotraj odlične tekme, ki jo je odigral, je tudi on veliko prispeval. Gre za tesno, a pomembno zmago."

Ob tem je Alonso, ki je zmagal na svojem prvem El Clasicu na klopi Reala, dodal: "Zelo smo zadovoljni z zmago, z načinom igre, z izjemnim delom, ki smo ga opravili – s požrtvovalnostjo in s tem, kako dobro smo igrali. Ta zmaga je bila za ekipo in navijače zelo pomembna. Videli smo, kako je Bernabeu zaživel ob vsem, kar se je dogajalo na igrišču. Ne gre samo za tri točke, ta zmaga ima še poseben pomen."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 

real madrid barcelona el clasico vinicius nogomet la liga
Naslednji članek

Olimpija izgubila proti zadnjeuvrščenim Domžalčanom

Naslednji članek

Na Old Traffordu prvič po 11 mesecih zavel optimizem

KOMENTARJI (26)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nejc Lola
26. 10. 2025 21.22
Vini je pokazal čustva, ker mu ni vseeno… to je strast, ne problem. Igral je vrhunsko, sodeloval pri golu in bil med najboljšimi na igrišču. Normalno, da ga je zmotila menjava sredi take tekme. Raje imam igralca, ki gori za klub, kot pa nekoga, ki brezizrazen hodi po igrišču
ODGOVORI
0 0
zajebant1
26. 10. 2025 21.19
Real je na dnu kulture
ODGOVORI
0 0
Joško s Krasa
26. 10. 2025 20.50
+5
Probleme na koncu je zakuhal Yamal,ko ni prenesel lekcije od Carvahala. Oglejte si,povsod so posnetki. Mi je pa všeč to,da Yamal ugaša in da mu rojijo po glavi same neumnosti,to se je lepo danes videlo. Pač,hruška ne pade daleč od drevesa,kopija očkova.
ODGOVORI
8 3
Kolllerik
26. 10. 2025 20.58
-4
Kot Vinijev navijač nisi ravno brihten.....
ODGOVORI
1 5
JOSEPH HAYDN
26. 10. 2025 20.43
+4
Potrebno ga je izganit. Real si ne zasluži tako pritlehnih igralcev, pa še ves čas ga ego žre, ker je Mbape boljši
ODGOVORI
7 3
Šumsko voče
26. 10. 2025 20.39
+6
Pofarbani ne sodi v europo
ODGOVORI
9 3
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
26. 10. 2025 20.36
+5
pač nisi biu dost dobr pa te je zamenjal..sprijazni se s tem in ne potem jezo znašati na nasportnike..in on bi meu zlato žogo🤣
ODGOVORI
7 2
drimtim
26. 10. 2025 20.31
+5
🤮
ODGOVORI
7 2
Kolllerik
26. 10. 2025 20.17
+8
Uh, koliko duvanja zaradi minimalne zmage nad od poškodb pohabljeno Barco. Vini pa je res original obraz za real. Pravi ambasador tega kluba, ki zelo uspešno zastopa vse njegove glavne vrednote. Boljšega res ne bi mogli najti 🤣🤣🤣🍌
ODGOVORI
12 4
Joško s Krasa
26. 10. 2025 20.45
+2
L3,pojej tisto bananco,pojej,naj ti tekne.
ODGOVORI
5 3
kakarott
26. 10. 2025 20.52
+2
si sploh gledal tekmo. Real je krepko nadigral Barcelono. Barcelona z izjemo cca 10minut ni morala popolnoma nič
ODGOVORI
4 2
Kolllerik
26. 10. 2025 20.55
-1
Joško, drži se ti raje mamine joške, bananco pa tebi in tvojmu viniju....
ODGOVORI
1 2
Kolllerik
26. 10. 2025 20.56
-3
Ne gledam te bede od reala. Minimum higiene pač
ODGOVORI
0 3
Dany75
26. 10. 2025 21.09
+2
končno se boš sam odstranil s tega portala..ce ne gledas,tudi ne komentiraj...ker itak nimas treh cistih ! Zbogom..uzivaj v gostilni in fitnrssu!
ODGOVORI
2 0
REAList7
26. 10. 2025 21.13
Koleraba, vedno pišeš ene in iste bedarije. Če Real zmaga pošteno, če zmaga po tvoje nepošteno, če zmaga samo z 1:0.. skratka vedno najdeš nekaj, s čimer provociraš. Daj si že enkrat priznaj, da si bolan, da bolehaš zaradi kompleksov Reala in da ti nisi navijač varcelone, temveč si hejter Reala. V prvi vrsti pa si pokvarjen človek. Upam, da si tak samo preko interneta.
ODGOVORI
0 0
Andrej Križman
26. 10. 2025 20.13
+7
Naženejo naj tega prepotentneza
ODGOVORI
9 2
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
26. 10. 2025 20.36
+3
🐒
ODGOVORI
4 1
zapiramvamustaaa
26. 10. 2025 20.08
-3
Psi lajajo karavana gre dalje.Xabi opravlja odlično delo in Real je na pravi poti.
ODGOVORI
6 9
žikabato
26. 10. 2025 19.54
+6
Itak mu je mesto v zoo
ODGOVORI
8 2
Dany75
26. 10. 2025 20.07
-10
Zraven tebe?
ODGOVORI
1 11
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306