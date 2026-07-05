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Zgodba se razvija

Vinicius Jr. ali Haaland: kdo se bo veselil uvrstitve v četrtfinale?

05. 07. 2026 21.53 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.V.
Brazilija - Japonska

Brazilska in norveška izbrana vrsta pravkar merita moči v tretjem obračunu osmine finala na letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu, ki poteka v ZDA, Kanadi in Mehiki. Norvežani so v dozdajšnjem delu turnirja pokazali odlične igre in upravičeno gojijo realne možnosti za uspeh tudi proti varovancem selektorja Carla Ancelottija.

Svetovno prvenstvo, osmina finala, izid:

Brazilija - Norveška -:- (-:-)

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nogomet sp 2026 osmina finala brazilija norveška

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