Vinicius Jr. ali Haaland: kdo se bo veselil uvrstitve v četrtfinale?

Svetovno prvenstvo, osmina finala, izid:
Brazilija - Norveška -:- (-:-)
Brazilska in norveška izbrana vrsta pravkar merita moči v tretjem obračunu osmine finala na letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu, ki poteka v ZDA, Kanadi in Mehiki. Norvežani so v dozdajšnjem delu turnirja pokazali odlične igre in upravičeno gojijo realne možnosti za uspeh tudi proti varovancem selektorja Carla Ancelottija.
Svetovno prvenstvo, osmina finala, izid:
Brazilija - Norveška -:- (-:-)
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