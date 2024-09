Vinicius zaenkrat odklanja najvišjo ponudbo v zgodovini

Vinicius Junior ima pogodbo z belim baletom sklenjeno do junija leta 2027. Njegova odkupna klavzula znaša kar milijardo evrov in v Real Madridu se niso bili pripravljeni pogajati za njeno znižanje.

Za Arabce pa to očitno ni previsoka ovira. Brazilca so z letno plačo 350 milijonov evrov skušali zvabiti v klub Al Ahli, ponujali pa naj mu bi petletno pogodbo v vrednosti več kot milijardo evrov. Če bi to ponudbo sprejel, bi Vinicius postal najbolje plačani športnik vseh časov.

Savdijci si želijo tudi, da bi zvezdnik postal ambasador Savdske Arabije pred svetovnim prvenstvom, ki ga bo država gostila leta 2034.