Vinicius Jr. z dvema zadetkoma proti Elcheju zaslužen za povratek Reala na vrh lestvice

V sicer izenačenem obračunu so gosti sredi prvega polčasa povedli po zadetku Viniciusa, ki je z levico natančno zaključil po lepi podaji s peto Mariana Diaza. Zadnje pol ure dvoboja je Real igral z nogometašem več v polju, potem ko je po ostrem posredovanju rdeči karton prejel Raul Guti.

Zdelo se je, da bo Real po drugem zadetku Viniciusa v 73. minuti mirno vknjižil tri točke, a je napako Casemira kaznoval Pere Milla v 86. minuti za znižanje na 1:2 in vnesel nekaj upanja za domače. Elche se je sicer do konca trudil izenačiti, a so se kraljevi z igralcem več ubranili in veselili zmage.