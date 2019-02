Vinicius Junior: Če kdo misli, da se bojimo Messija, se močno moti

"Z vsem spoštovanjem do Barcelone in še posebej Lionela Messija , ki je nedvomno zunajserijski nogometaš, toda Real ima najboljše igralce na svetu. Če nekdo misli, da se bojimo Messija, se močno moti," pred novim, velikim spopadom dveh največjih nogometnih rivalov na svetu pravi vzhajajoča zvezda 'galaktične' slačilnice Vinicius Junior . Slednji ima v zadnjem obdobju nekaj težav z učinkovitostjo, a v nasprotju z nekaterimi sonarodnjaki razmišlja predvsem o uspehu moštva kot celote. "Vselej mi zmanjka nekaj malega, da bi se vpisal med strelce. Ampak najpomembneje je, da Real zmaguje. Verjamem, da se bom kmalu znašel med strelci, bo pa treba še naprej trdo delati," se 'krute' realnosti napadalcev zaveda mladi Brazilec, ki se je razveselil zadnje ligaške zmage na zahtevnem gostovanju pri Levanteju.

"Vsaka tekma v Laligi je izjemno težka. Še posebej proti Realu nasprotniki ne izbirajo sredstev, da pridejo do kakšne točke ali celo do vseh treh. Glede na to, da razpolagamo z najkakovostnejšim igralskim kadrom, je razumljivo, da si vsi želijo Realovega skalpa. Na nas pa je, da na vsaki tekmi upravičimo sloves najboljšega nogometnega kolektiva na svetu," ostaja neomajen Vinicius Junior.