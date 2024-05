Vinicius Junior: Lepo bi bilo igrati skupaj z Mbappejem

Luka Modrić , Toni Kroos in druščina (vsaj) poimensko tvorijo močnejšo zasedbo na papirju, toda podobno je bilo v polfinalnem dvoboju s favoriziranim PSG-jem na čelu z odhajajočim Kylianom Mbappejem . Na koncu pa so rumeno-črni preskočili (visoko) francosko oviro za svoj tretji veliki finale v najprestižnejšem klubskem tekmovanju na svetu.

"Na obračun z Borussio se pripravljamo kot na vsa predhodna finala. Vemo, da nas čaka zelo zahteven tekmec, ki si je zaslužil mesto v finalu. Verjamem, da bodo manj obremenjeni, a zato toliko bolj nevarni," pred novim finalom Lige prvakov v svoji karieri razmišlja hitronogi napadalec Reala Vinicus Junior, ki se je od vrnitve prekaljenega italijanskega stratega Carla Ancelottija na Santiago Bernabeu (povsem) prerodil.

"Za to ima največ zaslug prav naš šef Carlo. Ima neverjeten občutek za vodenje večje skupine ljudi in tudi za obravnavo posameznika. Do vsakega od nas pristopa na drugačen način, tako kot zna le on. Nenazadnje pa se to odraža tudi na uspešnosti moštva kot celote," pravi brazilski reprezentant, ki bi si v naslednji sezoni želel igrati skupaj z Mbappejem. Ta je namreč zelo blizu prestopa v Real, a uradne potrditve do zdaj še ni bilo.