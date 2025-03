Vinicius Junior mož odločitve ob zmagi Brazilije nad Kolumbijo

Vinicius Junior iz Real Madrida je dosegel odločilni gol v sodnikovem dodatku na stadionu Mane Garrincha v prestolnici Brasilia. Prvo letošnjo kvalifikacijsko tekmo je Brazilija začela silovito in povedla že po šestih minutah iz uspešno izvedene enajstmetrovke Raphinhe. Malo pred polčasom (41. minuta) je izenačil Luis Diaz iz Liverpoola.

Drugi polčas so zaznamovali številni prekrški in prekinitve igre. Brazilski vratar Alisson in klubski soigralec Diaza je moral iz igre zaradi poškodbe. Šele v deveti minuti sodniškega dodatka je odločil Vinicius z golom z razdalje.