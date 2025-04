Vinicius Junior: nova pogodba ali dveletni suspenz?

Brazilski zvezdnik naj bi kršil etična pravila, ki aktivnim nogometašem zaradi nevarnosti konflikta interesov prepovedujejo neposredno ali posredno lastništvo deležev v profesionalnih klubih. Vinicius je osumljen povezav z lastništvom klubov Athletic Club de Sao Joao del Rei, ki se je nedavno prebil v drugo brazilsko ligo, in Alverca, ki se bori za uvrstitev med portugalsko elito.

Brazilsko podjetje Tiberis Holding do Brasil je poudarilo, da je Vinicius prevzel lastniške deleže v nekaterih klubih, kar bi ga lahko spravilo v težave. Pri etični komisiji Fife je bila, skupaj z zahtevo za dveletni suspenz, vložena uradna pritožba. FIFA bo primer pregledala.

Na mizi nova pogodba

A eden izmed glavnih členov zvezdniške zasedbe Real Madrida se s potencialnim suspenzom očitno ne obremenjuje, prav tako pa tej temi pozornosti ne posvečajo v pisarnah kraljevega kluba, kjer so za 24-letnega Brazilca že pripravili novo pogodbo.

Trenutni dogovor ga s 15-kratnimi zmagovalci Lige prvakov veže do junija 2027, nova pogodba pa naj bi po poročanju španskih medijev veljala do leta 2030. Obnovitev dragocenega dokumenta je v tem trenutku veliko bližje kot morebiten odhod Viniciusa, o katerem se je ob vrtoglavih ponudbah iz Savdske Arabije poročalo v preteklih mesecih. "S trdim delom, odrekanjem in pomočjo trenerjev, predsednika ter soigralcev sem prišel zelo daleč. Še dolgo želim ostati tukaj. Upam, da bomo še naprej skupaj pisali zgodovino," je v intervjuju za klubsko televizijo Real Madrida povedal Vinicius.