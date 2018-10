Vinicius Junior: Ronaldo? Ob sebi imam Luko Modrića

Minuli konec tedna sta brazilska in čilska izbrana vrsta do 20. leta starosti odigrali prijateljsko tekmo, ki se je končala z neodločenim izidom 1 : 1. Za zadetek Brazilca Rodryga je s filigransko natančno podajo poskrbel Vinicius Junior , letošnja okrepitev Reala, ki je po odhodu Cristiana Ronalda k torinskemu Juventusu pod vse večjim drobnogledom madridskega navijaškega polka. V španski prestolnici mrzlično iščejo nekoga, ki bi čimprej stopil v visoke Portugalčeve čevlje. Slab(š)i rezultati na uvodu v novo sezono, v katero so 'galaktiki' vstopili brez trofejnega dvojca Zinedine Zidane - Cristiano Ronaldo, so terjali svoj davek in obenem vnesli nemir v slačilnico 13-kratnih evropskih klubskih prvakov. Eden od tistih, ki bi v doglednem času lahko nadomestil učinek težko ponovljivega Ronalda, je po mnenju mnogih nogometnih strokovnjakov ravno Vinicius Junior, ki je v pogovoru za ugledni španski časnik AS spregovoril o številnih aktualnih temah.

Ronalda spoštuje, a ob sebi ima najboljšega na svetu

Med drugim tudi o tem, kako uspešno se spopada z vse večjim pritiskom in visokimi pričakovanji javnosti. "Vedel sem, kam prihajam. Za mladega nogometaša je vselej najbolje, da se nahaja v vrhunskem klubu in je obkrožen z najboljšimi posamezniki na svetu. To so sanje vsakega nogometaša in meni so se izpolnile že kot rosno mlademu športniku. Občutek ob tem pa je neprecenljiv in težko opisljiv," priznava nova 'velika stvar' brazilskega nogometa, od katerega na kultnem Santiago Bernabeuu veliko pričakujejo.



"Zadovoljen sem, ker lahko prispevam svoj delež k moštvenemu uspehu. Ni boljšega občutka, kot igrati pred nabito polnimi tribunami Bernabeua, je pa dejstvo, da moraš biti na vsakem treningu in tekmi na najvišji mogoči ravni. Ljudje v Madridu niso neumni, vidijo, kdo se trudi za sveti Realov dres. Zelo sem srečen, da sem član tako velike ekipe," je dodatno polaskal svojemu trenutnemu delodajalcu brazilski čudežni deček.



Novinarskega kolega je tudi zanimalo, ali mu je kaj žal, da se nima priložnosti razvijati ob Cristianu Ronaldu. "Ne obstaja mladi nogometaš na svetu, ki ne bi želel trenirati in igrati tekem ob Cristianu Ronaldu. Toda realnost je pač takšna, da je zamenjal klubsko okolje, a osebno razlik v kakovosti moštva ne čutim.Ob sebi imam uradno najboljšega nogometaša na zemeljski obli Luko Modrića, ki me je 'vzel' pod svoje okrilje in sem mu za vsak koristen nasvet zelo hvaležen. Tu je tudi izkušeni napadalec Karim Benzema, ki želi pomagati ... Skratka, zavedam se, da imam velik privilegij biti del najboljšega moštva na svetu," je še dodal član brazilske izbrane vrste do 20. leta na začasnem delu v Madridu.